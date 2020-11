Na protestoch v Bielorusku zadržali vyše 320 ľudí, len v Minsku 250

Minsk 29. novembra (TASR) - Vyše 320 ľudí zadržala v Bielorusku polícia počas nedeľňajších protestov proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP s odvolaním sa na údaje miestnej ľudskoprávnej skupiny Viasna.



Len v hlavnom meste Minsk zadržali podľa tamojšej polície takmer 250 demonštrantov. Podľa správ miestnych médií sa v nedeľu v rôznych častiach Minska konali celkovo asi dve desiatky protestných zhromaždení, a to aj napriek sneženiu.



Demonštranti sa zišli v obytných štvrtiach Minska a postupne vytvárali väčšie protestné pochody. Demonštranti to nazvali tzv. susedským pochodom, pričom okrem iných niesli aj transparent s nápisom "sused za suseda proti diktatúre".



Policajti ich podľa nezávislého servera TUT.by rozháňali za slzotvorným plynom, obuškami a ohlušujúcimi granátmi. Voči demonštrantom zasahovali aj vo vnútroblokoch bytových domov.



Na uliciach Minska hliadkovali stovky neuniformovaných príslušníkov ministerstva vnútra. Rozsiahle časti centra mesta boli ohradené policajnými zátarasami. Úrady uzavreli šesť staníc metra a vypli mobilný internet, aby zabránili zhromažďovaniu demonštrantov. Niektoré štvrte údajne zostali aj bez dodávok elektriny.



Podobné demonštrácie prebehli aj v ďalších bieloruských mestách. Zúčastnili sa na nich tisíce ľudí.



Protesty proti Lukašenkovmu spornému znovuzvoleniu v augustových prezidentských voľbách trvajú už viac ako tri mesiace. Podľa opozície boli voľby sfalšované a ich skutočnou víťazkou je Sviatlana Cichanovská, ktorá po voľbách opustila Bielorusko a uchýlila sa do Litvy. Demonštrácie majú rôznu formu - od masových pochodov a zhromaždení cez pravidelné akcie seniorov, študentov či lekárov po protesty jednotlivcov.



Podporu protestom vyjadrila v nedeľu z exilu opäť aj samotná Cichanovská. "Podporím každého, ktorí sa zúčastní na nedeľnom susedskom pochode... Prešli sme si už spolu dlhú a ťažkú cestu. Sme hrdí, odvážni a nenásilní ľudia, ktorí už zistili cenu slobody a už nikdy viac nebudú súhlasiť so životom bez nej," uviedla vo videozázname.