Na protestoch v bydlisku líderky AfD Weidelovej zadržali päť ľudí

Ženeva 23. februára (TASR) - Približne 250 ľudí v sobotu protestovalo proti krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD) v švajčiarskom meste Einsiedeln, kde býva spolupredsedníčka strany Alice Weidelová. Pri ich strete so sympatizantmi AfD tamojšia polícia zadržala päť ľudí, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



V reakcii na povolenú demonštráciu proti AfD sa v meste Einsiedeln uskutočnili aj zhromaždenia pravicových podporovateľov. Podľa polície došlo k viacerým provokáciám a potýčkam, no vyostreniu situácie úrady včas zabránili.



Päť osôb bolo zadržaných pre prechovávanie zakázaných predmetov alebo pre neriadenie sa pokynmi polície, uviedli miestne orgány.



Podľa DPA nič nenasvedčovalo tomu, že by sa protestov zúčastnila aj Weidelová. Líderka AfD žije v Einsiedelne, vzdialenom asi 38 kilometrov od Zürichu, so svojou manželkou a ich dvomi deťmi. Druhá rezidencia Weidelovej sa nachádza v nemeckom meste Überlingen na brehu Bodamského jazera.



V Nemecku sa v nedeľu uskutočnia predčasné parlamentné voľby a očakáva sa, že AfD môže získať až 21 percent hlasov.