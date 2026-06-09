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Na protestoch v Keni použila polícia slzný plyn
Kenské a americké úrady verejne potvrdzujú svoj záväzok na otvorenie centra napriek tomu, že to kenské súdy zablokovali.
Autor TASR
Nairobi 9. júna (TASR) - Kenská polícia v utorok použila slzný plyn na rozohnanie demonštrantov v meste Nanyuki v strednej časti krajiny, ktorí protestovali proti karanténnemu centru financovanému Spojenými štátmi. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.
Kenské a americké úrady verejne potvrdzujú svoj záväzok na otvorenie centra napriek tomu, že to kenské súdy zablokovali. Jeho vznik mnohých obyvateľov rozhneval a proti jeho otvoreniu vypukli protesty, pri ktorých minulý týždeň zahynuli dvaja ľudia.
Demonštrujúci sa začali v meste Nanyuki zhromažďovať aj v utorok skoro ráno. Polícia použila na rozohnanie malých skupín protestujúcich slzný plyn.
Karanténne centrum by sa malo nachádzať na leteckej základni Laikipia asi 200 kilometrov od hlavného mesta Nairobi a malo by mať kapacitu 50 izolovaných lôžok. Podľa amerických úradov má slúžiť pre občanov USA, ktorí boli vystavení vírusu eboly, no zatiaľ nemajú príznaky. Pacienti, u ktorých sa príznaky objavia, budú na liečbu odoslaní do iných krajín.
Obyvatelia Kene Spojené štáty obviňujú, že sa týmto spôsobom zbavili zdravotného rizika a starostlivosti o ľudí vystavených tomuto ochoreniu.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa uviedla, že „nemôže a nedovolí“, aby sa akékoľvek prípady dostali do krajiny, na rozdiel od epidémie eboly v západnej Afrike v rokoch 2014 až 2016, keď bolo niekoľko infikovaných amerických občanov liečených v USA.
Americké vojenské lietadlá do Kene naďalej dopravujú personál a vybavenie aj napriek súdnym príkazom, ktoré tento plán blokujú. Potvrdili to americké a diplomatické zdroje, tiež údaje zo sledovania letov.
Spojené štáty uviedli, že sú si vedomé súdneho sporu a „spolupracujú s kenskou vládou na vyriešení akýchkoľvek námietok“.
Kenskí predstavitelia avizovali, že zariadenie bude slúžiť aj obyvateľom Kene a zahraničným štátnym príslušníkom, čo však americké úrady nepotvrdili.
Kenské a americké úrady verejne potvrdzujú svoj záväzok na otvorenie centra napriek tomu, že to kenské súdy zablokovali. Jeho vznik mnohých obyvateľov rozhneval a proti jeho otvoreniu vypukli protesty, pri ktorých minulý týždeň zahynuli dvaja ľudia.
Demonštrujúci sa začali v meste Nanyuki zhromažďovať aj v utorok skoro ráno. Polícia použila na rozohnanie malých skupín protestujúcich slzný plyn.
Karanténne centrum by sa malo nachádzať na leteckej základni Laikipia asi 200 kilometrov od hlavného mesta Nairobi a malo by mať kapacitu 50 izolovaných lôžok. Podľa amerických úradov má slúžiť pre občanov USA, ktorí boli vystavení vírusu eboly, no zatiaľ nemajú príznaky. Pacienti, u ktorých sa príznaky objavia, budú na liečbu odoslaní do iných krajín.
Obyvatelia Kene Spojené štáty obviňujú, že sa týmto spôsobom zbavili zdravotného rizika a starostlivosti o ľudí vystavených tomuto ochoreniu.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa uviedla, že „nemôže a nedovolí“, aby sa akékoľvek prípady dostali do krajiny, na rozdiel od epidémie eboly v západnej Afrike v rokoch 2014 až 2016, keď bolo niekoľko infikovaných amerických občanov liečených v USA.
Americké vojenské lietadlá do Kene naďalej dopravujú personál a vybavenie aj napriek súdnym príkazom, ktoré tento plán blokujú. Potvrdili to americké a diplomatické zdroje, tiež údaje zo sledovania letov.
Spojené štáty uviedli, že sú si vedomé súdneho sporu a „spolupracujú s kenskou vládou na vyriešení akýchkoľvek námietok“.
Kenskí predstavitelia avizovali, že zariadenie bude slúžiť aj obyvateľom Kene a zahraničným štátnym príslušníkom, čo však americké úrady nepotvrdili.