Na protestoch v Kube zadržali desiatky ľudí vrátane novinárov

Policajné auto kontroluje ulice po protestoch 12. júla 2021 v Havane. Foto: TASR/AP

Havana 13. júla (TASR) - Vyše 100 ľudí vrátane nezávislých novinárov a opozičných aktivistov zatkli na Kube počas nedeľných protivládnych protestov. Viacerých medzičasom prepustili, niektorí sú však stále vo väzbe. S odvolaním sa na viacero zdrojov oboznámených so situáciou o tom v utorok informovala agentúra AFP.Kubánske opozičné Hnutie San Isidro zverejnilo v pondelok neskoro večer na Twitteri zoznam 144 ľudí, ktorí boli zadržaní alebo sú nezvestní od nedeľných protestov, v rámci ktorých vyšli tisíce ľudí do ulíc desiatok kubánskych miest a obcí.Davy demonštrantov skandovali heslá ako. Nedeľné protesty rozhnala polícia. Zhruba 100 demonštrantov sa následne v pondelok večer zhromaždilo v hlavnom meste Havana a vykrikovalo heslá akoProtesty vypukli spontánne v čase, keď Kuba zažíva najhorší ekonomický prepad za viac než tri desaťročia a zápasí s nedostatkom potravín, liekov či dodávok elektrickej energie. Ostrovný štát v súčasnosti sužuje aj covid - počty nakazených v posledných týždňoch dosiahli najvyššiu úroveň od začiatku pandémie.Štátna tajomníčka pre záležitosti západnej pologule na americkom ministerstve zahraničných vecí Julie Chungová na Twitteri napísala, žedodala.Medzi zadržanými sú podľa informácií AFP známi disidenti ako Guillermo Fariňas, aktivista a bývalý politický väzeň José Daniel Ferrer či umelec Luis Manuel Otero Alcántara. Posledný menovaný je podľa Hnutia San Isidro vo väzbe už viac ako 32 hodín.V nedeľu bol zadržaný aj divadelný režisér Yunior García, líder protestného hnutia za slobodu prejavu s názvom 27N, ktoré vzniklo po menšom vlaňajšom proteste z 27. novembra. Garcíu v pondelok popoludní prepustili.Režisér na Facebooku napísal, že ho zadržali, keď so skupinou priateľov žiadal v priestoroch kubánskeho štátneho telerozhlasu ICRT o 15 minút vo vysielaní. García uviedol, že skupinu bezpečnostné zložky zbili a následne previezli do detenčného zariadenia v Havane.Polícia v pondelok zadržala aj kubánsku korešpondentku konzervatívneho španielskeho denníka ABC Camilu Acostovú. Nový španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares vyzval v utorok kubánske úrady na jej. Španielsky rezort diplomacie zároveň kubánske orgány požiadal, aby rešpektovali právo občanov na protesty.