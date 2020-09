Na protestoch v Minsku opäť zadržiavali, Lukašenko varuje pred vírusom

Minsk 5. septembra (TASR) - V bieloruskom hlavnom meste Minsk sa v sobotu opäť demonštrovalo proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi. Agentúra Reuters informovala, že maskovaní agenti bezpečnostných služieb na demonštráciách zatýkali študentov a odvážali ich preč dodávkami.



Na nepovolených protestoch zadržali do 30 ľudí, uviedla ruská agentúra TASS odvolávajúc sa na vyjadrenia minskej polície.



Demonštrácie sa v sobotu konali na viacerých miestach bieloruskej metropoly vrátane Minskej štátnej lingvistickej univerzity. Študenti protestovali aj na Ulici Karla Marxa v centre hlavného mesta. Okrem toho sa v Minsku konal aj pochod tisícov žien, ktoré kričali heslá ako "ruky preč od detí".



Agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie bieloruského ministerstva vnútra v sobotu informovala, že v piatok zadržali na protivládnych demonštráciách v krajine približne 40 osôb. Ministerstvo uviedlo, že voči zhruba polovici z nich sa chystajú úrady vzniesť aj obvinenia.



Počet piatkových zadržaných potvrdila aj bieloruská mimovládna ľudskoprávna organizácia Viasna. Mnohí z nich však podľa jej vyjadrenia demonštrovali pokojne. Viasna dodala, že viacerých demonštrantov zadržali brutálnym spôsobom pri jednej z minských univerzít.



Tisíce Bielorusov sa zúčastňujú na bezprecedentných protestoch, ktoré vypukli po zverejnení výsledkov prezidentských volieb z 9. augusta. Lukašenko, ktorý je Bielorusku pri moci od roku 1994, vo voľbách podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil s vyše 80 percentami hlasov. Kritici však tvrdia, že hlasovanie bolo zmanipulované. Uznať výsledky volieb odmietla aj Európska únia, pripomenula DPA.



Lukašenkovi, ktorý volebný podvod odmieta, sa protesty a štrajky nedarí dostať pod kontrolu. V sobotu pritom demonštrantov pokarhal za to, že protestmi šíria nový koronavírus. Bieloruský líder pritom ešte nedávno pandémiu nového koronavírusu bagatelizoval, pričom obavy z nej označoval za "davovú psychózu" a tvrdil napríklad aj, že koronavírus lieči vodka a sauna, pripomína Reuters.



"Tackáme sa po uliciach a trieme sa o seba," povedal v sobotu v televíznom prejave. "Kde je fyzický odstup a tak ďalej? Robíme všetko pre to, aby sme odďaľovali chvíľu, kedy sa rozlúčime s touto chorobou. To je neprijateľné," dodal.