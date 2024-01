Na protestoch v Nemecku sa zúčastnil aj Scholz a Baerbocková

Berlín 14. januára (TASR) - Tisíce ľudí vrátane nemeckého kancelára Olafa Scholza a jeho ministerky zahraničných vecí Annaleny Baerbockovej protestovali v nedeľu v Berlíne a jeho okolí proti krajne pravicovému extrémizmu. Deje sa tak po tom, čo sa objavili správy, že sa členovia strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) zúčastnili na stretnutí, na ktorom sa hovorilo o deportácii miliónov migrantov vrátane nemeckých občanov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AP.



Na proteste na námestí Altmarkt v Postupime sa zúčastnilo približne 10.000 ľudí, uviedol tamojší starosta Mike Schubert, ktorý protesty zvolal. Na tento protest prišiel i Scholz a Baerbocková.



Mesto Postupim je hlavným mestom nemeckej spolkovej krajiny Brandenbursko a leží v metropolitnej oblasti Berlína. Scholz i Baerbocková v tomto meste bývajú. "Stojím tu ako jedna z tisícov obyvateľov Postupimu, ktorí sa postavili za demokraciu a proti novému fašizmu," vyhlásila šéfka nemeckej diplomacie.



Na proteste v Postupime sa okrem toho zúčastnili i miestni lídri Scholzovej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU), Zelených a strany Die Linke (Ľavica).



Obdobné protesty sa v nedeľu konali aj v Berlíne pred Brandenburskou bránou. Oznámila to miesta polícia, podľa ktorej sa na proteste zúčastnili tisíce ľudí. Podľa organizácie na ochranu klímy Piatky za budúcnosť prišlo až 25.000 ľudí.



Mnohí demonštranti na protestoch niesli plagáty obhajujúce multietnické zloženie obyvateľstva. V Berlíne sa okrem toho objavili aj transparenty, na ktorých stálo, že krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) "nie je alternatívou".



Protesty sa konajú v reakcii na správu nemeckej investigatívnej novinárskej organizácie Correctiv, ktorá informovala o detailoch novembrového stretnutia vo vile Postupime. Krajne pravicový politický aktivista Martin Sellner na ňom načrtol plány na "opätovnú migráciu" podľa neho "neasimilovaných" nemeckých občanov. Na stretnutí sa zúčastnili okrem členov AfD i niekoľko členov CDU.



AfD sa snažila od stretnutia dištancovať s tým, že s ním nemá nijaké organizačné alebo finančné prepojenie. Uviedla, že jej členovia sa na ňom zúčastnili z osobných dôvodov, pričom odmietla zodpovednosť za to, o čom sa na stretnutí diskutovalo.



Hlavné nemecké politické strany pritom znepokojuje nárast preferencií AfD pred tohtoročnými regionálnymi voľbami i voľbami do Európskeho parlamentu (EP). AfD sa umiestňuje v prieskumoch na popredných priečkach najmä v troch niekdajších východonemeckých spolkových krajinách, kde sa tento rok budú konať krajinské voľby.