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Na protestoch v Tirane došlo k stretom medzi políciou a demonštrantmi
Albánci z celej krajiny a zo zahraničia cestovali do Tirany, aby sa zúčastnili na zhromaždení, ktoré sa konalo pri príležitosti 114. vyhlásenia nezávislosti Albánska.
Autor TASR
Tirana 28. novembra (TASR) - Na protivládnych protestoch v albánskom hlavnom meste Tirana v sobotu došlo k stretom medzi políciou a protestujúcimi, ktorí vyzvali na odstúpenie premiéra Ediho Ramu. Polícia použila slzotvorný plyn a vodné delá na potlačenie demonštrantov, ktorí hádzali kamene a drevenými palicami sa pokúšali rozbiť kamery na uliciach a okná na vládnych budovách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Albánci z celej krajiny a zo zahraničia cestovali do Tirany, aby sa zúčastnili na zhromaždení, ktoré sa konalo pri príležitosti 114. vyhlásenia nezávislosti Albánska. Na hlavných cestách vedúcich do mesta a z neho bola nasadená polícia, ktorá vykonávala kontroly vozidiel.
Jeden z protestujúcich uviedol, že pricestoval do hlavného mesta zo Spojeného kráľovstva práve kvôli protestu. „Prečo? Pretože trpíme už príliš dlho. Rozptýlili sme sa po celej Európe a po svete a je to takmer ako keby sme boli občanmi bez vlastného štátu. Sme ako ľudia bez štátnej príslušnosti,“ povedal. Politické strany, ktoré pôsobia v Albánsku od pádu komunizmu, podľa jeho slov „už nikoho nezastupujú“. Mali by uvoľniť miesto novej generácii „intelektuálov a ľudí, ktorým na budúcnosti krajiny záleží viac,“ dodal.
Sobotňajší protest bol súčasťou demonštrácií, ktoré začali v máji a ktorých počiatočnou príčinou bol odpor proti kontroverznému projektu výstavby rekreačného komplexu na ostrove v Jadranskom mori, ktorý je spojený s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Tieto protesty dostali názov Plameniaková revolúcia. Názov odkazuje na plameniaky žijúce v chránenej oblasti. V septembri vyšli do ulíc aj študenti, ktorí protestujú proti zlým podmienkam na univerzitách a vláde, pričom na viacerých demonštráciách došlo k násilnostiam. Medzi požiadavkami demonštrantov je aj odstúpenie premiéra.
Albánci z celej krajiny a zo zahraničia cestovali do Tirany, aby sa zúčastnili na zhromaždení, ktoré sa konalo pri príležitosti 114. vyhlásenia nezávislosti Albánska. Na hlavných cestách vedúcich do mesta a z neho bola nasadená polícia, ktorá vykonávala kontroly vozidiel.
Jeden z protestujúcich uviedol, že pricestoval do hlavného mesta zo Spojeného kráľovstva práve kvôli protestu. „Prečo? Pretože trpíme už príliš dlho. Rozptýlili sme sa po celej Európe a po svete a je to takmer ako keby sme boli občanmi bez vlastného štátu. Sme ako ľudia bez štátnej príslušnosti,“ povedal. Politické strany, ktoré pôsobia v Albánsku od pádu komunizmu, podľa jeho slov „už nikoho nezastupujú“. Mali by uvoľniť miesto novej generácii „intelektuálov a ľudí, ktorým na budúcnosti krajiny záleží viac,“ dodal.
Sobotňajší protest bol súčasťou demonštrácií, ktoré začali v máji a ktorých počiatočnou príčinou bol odpor proti kontroverznému projektu výstavby rekreačného komplexu na ostrove v Jadranskom mori, ktorý je spojený s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Tieto protesty dostali názov Plameniaková revolúcia. Názov odkazuje na plameniaky žijúce v chránenej oblasti. V septembri vyšli do ulíc aj študenti, ktorí protestujú proti zlým podmienkam na univerzitách a vláde, pričom na viacerých demonštráciách došlo k násilnostiam. Medzi požiadavkami demonštrantov je aj odstúpenie premiéra.