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Na protestoch vo Francúzsku sa opäť zúčastnilo vyše 100.000 ľudí

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Protesty vo Francúzsku. Foto: TASR/AP

Macronova popularita je podľa nedávnych prieskumov na najnižšej úrovni, odkedy sa v roku 2017 po prvýkrát stal prezidentom.

Autor TASR
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Paríž 14. novembra (TASR) - Na sobotňajších protestoch proti vysokým životným nákladom sa naprieč Francúzskom zúčastnilo približne 106.000 ľudí, uviedlo tamojšie ministerstvo vnútra. Ide o najmenšiu účasť za posledné týždne, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Organizátori účasť vyčíslili až na 200.000, pričom takmer 100.000 ľudí bolo podľa nich v Paríži. Rezort vnútra účasť na proteste v hlavnom meste odhadol na približne 24.000. Demonštrácie sa konajú už piatu sobotu po sebe.

Protestujúci do ulíc vyšli z rôznych dôvodov. Niektorí sa sťažovali na vysoké životné náklady, iní pre nový návrh zákona o polícii a použití služobnej zbrane. Mnohí požadujú, aby prezident Emmanuel Macron odstúpil z funkcie.

Sobotňajšie protesty boli zväčša pokojné. Polícia však použila slzotvorný plyn na rozohnanie davov v Paríži, Bordeaux a v západofrancúzskom meste Nantes. Musela tiež zasiahnuť v Lyone, kde protestujúci zaútočili na skupinu televíznych reportérov.

Macronova popularita je podľa nedávnych prieskumov na najnižšej úrovni, odkedy sa v roku 2017 po prvýkrát stal prezidentom. O jeho nástupcovi sa rozhodne vo voľbách na budúci rok. Favoritkou je v súčasnosti pravicová líderka Marine Le Penová.
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