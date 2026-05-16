Sobota 16. máj 2026
Na protesty na podporu Palestínčanov prišli desaťtisíce

Protestujúci ukazuje obrovský kľúč počas propalestínskeho pochodu v Londýne v sobotu 16. mája 2026. Foto: TASR/AP

Londýn 16. mája (TASR) - Desaťtisíce ľudí pochodovali v sobotu centrom britskej metropoly Londýn v rámci dvoch rôznych protestov - jedného proti imigrácii a druhého na podporu Palestínčanov. Podľa agentúry Reuters bolo zadržaných viacero osôb, informuje TASR.

V uliciach Londýna bolo nasadených približne 4000 policajtov, ktorí sa zaviazali k „čo najrazantnejšiemu využitiu svojich právomocí“ v rámci „najväčšej operácie na udržanie verejného poriadku za posledné roky“, uviedla polícia. Agentúra AFP píše, že podľa správ z neskorého popoludnia došlo k zadržaniu najmenej 31 ľudí.

Premiér Keir Starmer v piatok obvinil organizátorov protiimigračného pochodu „Unite the Kingdom“ (Zjednoťte kráľovstvo) zo „šírenia nenávisti a rozdeľovania“ spoločnosti. Organizátorom je krajne pravicový aktivista Stephen Yaxley-Lennon, známy pod pseudonymom Tommy Robinson, ktorý bol už viackrát odsúdený za narúšanie verejného poriadku a pohŕdanie súdom.

Neďaleko sa zároveň konal pochod na podporu Palestínčanov pri príležitosti Dňa palestínskeho exodu (Nakba), keď počas prvej arabsko-izraelskej vojny (1948 - 1949) a v rokoch po nej opustili svoje domovy či boli vyhnané státisíce palestínskych Arabov.
