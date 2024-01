Na protesty proti AfD prišlo cez víkend vyše 1,4 milióna ľudí

Berlín 21. januára (TASR) - Vyše 1,4 milióna ľudí sa cez víkend zúčastnilo na protestoch proti krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD). Oznámili to v nedeľu organizátori týchto akcií, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Len v nedeľu sa protesty konali v približne 40 mestách," uviedli v spoločnom vyhlásení nemecká mimovládna organizácia Campact a aktivistické hnutie Fridays for Future (Piatky za budúcnosť). Túto skutočnosť zároveň označili za "jasný signál odporu voči AfD aj posunu nemeckej spoločnosti doprava".



Nemecká polícia dosiaľ nevyčíslila celkový počet zhromaždení a ich účastníkov, ktoré na území celej krajiny prebiehali od piatka do nedele. Organizátori však ohlásili od piatka do nedele protestné akcie na približne 100 miestach po celom Nemecku.



Na nedeľnú demonštráciu v Mníchove prišlo toľko ľudí, že ju boli nútení z bezpečnostných dôvodov zrušiť a ľudí vyzvali, aby sa rozišli. Podľa odhadov miestnej polície sa na proteste v bavorskej metropole zúčastnilo približne 100.000 ľudí, čo je približne štyrikrát viac ako než bolo na akciu zaregistrovaných.



Obdobná demonštrácia sa v nedeľu večer konala aj v centre hlavného mesta Berlín, kde vyšlo do ulíc taktiež približne 100.000 ľudí. Demonštranti sa tam zišli pred budovou dolnej komory parlamentu (Bundestagu), pričom niesli transparenty s nápismi ako "Nijaké miesto pre nacistov" či "Preč s nacistami".



V saskej metropole Drážďany, kde krajne pravicová AfD vedie v prieskumoch verejnej mienky, museli úrady zmeniť priestor, kde prebiehal protestný pochod. Zväčšili ho tak, aby sa naň zmestil "obrovský počet účastníkov", informovala polícia na platforme X.



Masové demonštrácie sa v nedeľu konali aj v mnohých ďalších nemeckých mestách. V Kolíne nad Rýnom vyšlo podľa organizátorov do ulíc približne 70.000 ľudí, zatiaľ čo v Brémach miestna polícia odhadla účasť na obdobnej akcii na 45.000 ľudí.



Už v sobotu pritom prilákali protesty v celej krajine minimálne 300.000 ľudí, pričom tie najväčšie sa konali vo Frankfurte nad Mohanom a Hannoveri, kde v oboch prípadoch prišlo podľa odhadov polície aj organizátorov približne 35.000 ľudí. V Dortmunde napočítali zhruba 30.000 účastníkov.



Už v piatok sa konali protesty v mnohých nemeckých mestách vrátane napríklad Hamburgu, kde boli organizátori akciu taktiež nútení predčasne ukončiť pre nepredpokladanú obrovskú účasť a obavy o bezpečnosť demonštrantov. Podľa ich odhadov na protest prišlo 80.000, pričom mnohí sa na miesto demonštrácie ani nevošli. Polícia vyčíslila tamojšiu účasť na 50.000.



Demonštrácie proti krajnej pravici prebiehajú v celom Nemecku už viac ako týždeň. Vyvolali ich nedávne odhalenia nezávislého investigatívneho portálu Correctiv o tajnom stretnutí pravicových extrémistov vrátane vysokopostavených činiteľov AfD, na ktorom sa údajne diskutovalo o plánoch na "remigráciu", respektíve masové deportácie migrantov a "neasimilovaných občanov". Takéto deportácie by sa podľa účastníkov mali týkať nedostatočne prispôsobených migrantov vrátane tých, ktorí sú držiteľmi nemeckých pasov.



K tomuto odhaleniu a následnej vlne protestov došlo v období, keď v krajine narastajú preferencie AfD, a to pred troma dôležitými krajinskými voľbami, ktoré sa uskutočnia v septembri vo východonemeckých spolkových krajinách Durínsko, Sasko a Brandenbursko.