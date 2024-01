Na protesty proti krajnej pravici prišlo v Nemecku vyše 100.000 ľudí

Frankfurt nad Mohanom 20. januára (TASR) - Vyše 100.000 ľudí vyšlo v sobotu do ulíc miest po celom Nemecku protestovať proti pravicovému extrémizmu vrátane strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). Najväčšie demonštrácie sa konali vo Frankfurte nad Mohanom a Hannoveri, kde na ne - v oboch prípadoch - prišlo podľa odhadov polície aj organizátorov približne 35.000 ľudí. TASR o protestoch informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



Hovorca frankfurtskej polície opísal ako pokojnú atmosféru na začiatku tamojšej demonštrácie prebiehajúcej pod heslom "Bráňme demokraciu - Frankfurt proti AfD". Na akcii by mal vystúpiť aj frankfurtský starosta Mike Josef.



Demonštrantom v Hannoveri sa zase prihovoril niekdajší nemecký prezident Christian Wulff aj dolnosaský premiér Stephan Weil. Demonštranti niesli transparenty s heslami ako "Preč s nacistami", "Sme rôzni" či "Fašizmus nie je alternatíva".



Obdobný protest sa v sobotu konal aj v meste Limburg an der Lahn ležiacom severozápadne od Frankfurtu. Zúčastnilo sa na ňom približne 2800 ľudí, čo bolo podľa DPA podstatne viac než sa očakávalo. Demonštrácie prebehli aj v Braunschweigu, Erfurte, Kasseli a v mnohých ďalších menších mestách. AFP uvádza, že od piatka do nedele boli takéto akcie zvolané na približne 100 miestach v celkom Nemecku, pričom v Berlíne je protest plánovaný na nedeľu.



Protesty proti krajne pravicovej AfD naberajú v ostatných dňoch na sile a podporuje ich napríklad aj kancelár Olafa Scholza. Demonštrácie v Nemecku vyvolali ich nedávne odhalenia nezávislého investigatívneho portálu Correctiv o tajnom stretnutí, na ktorom sa údajne diskutovalo o plánoch na "remigráciu", respektíve masové deportácie migrantov a ľudí cudzieho pôvodu.



Predmetná schôdzka sa konala koncom novembra v hoteli Landhaus Adlon v meste Postupim a zúčastnili sa na nej vysokopostavení politici AfD, neonacisti a vplyvní podnikatelia.



Nemecký kancelár Olaf Scholz označil v piatok predmetné vyjadrenia extrémistov za "útok na demokraciu" a vyjadril podporu avizovaným víkendovým protestom. "Poviem to úplne jasne a tvrdo: Pravicoví extrémisti útočia na našu demokraciu," povedal.



DPA pripomína, že masový protest proti pravicovému extrémizmu sa už v piatok popoludní konal v Hambrugu. Organizátori ho pritom museli ukončiť predčasne, a to pre obavy o bezpečnosť, keďže na demonštráciu prišlo podstatne viac ľudí, než sa očakávalo. Podľa polície sa tam zišlo približne 50.000 ľudí. Organizátori účasť odhadli až na 80.000, avšak s tým, že mnohí ľudia sa na miesto demonštrácie ani nevošli.