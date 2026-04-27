Na protikorupčnom súde v Tirane sa začal proces s exprezidentom Metom
Meta sa na verejnosti objavil prvýkrát od svojho zadržania v októbri 2024.
Autor TASR
Tirana 27. apríla (TASR) - Na špeciálnom súde pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu v Tirane sa v pondelok začal proces s bývalým albánskym prezidentom Ilirom Metom, ktorý je obvinený z pasívnej korupcie, prania špinavých peňazí a nepravdivého priznania majetku, informovala agentúra AFP.
Meta sa na verejnosti objavil prvýkrát od svojho zadržania v októbri 2024. Z presklenej kóje, ktorú mu vyhradili v súdnej sieni, najprv ukázal prstami znak V a následne aj typický symbol orla.
Pred začiatkom pojednávania označil svoj prípad za zmanipulovaný a za „hanebný proces proti albánskemu štátu“. Zároveň vyzval na úplnú transparentnosť a na zabezpečenie priameho prenosu zo súdnej siene.
„Z úcty k občanom, ktorým som oddane slúžil, verejne žiadam, aby špeciálny súd zabezpečil živé vysielanie celého procesu... od dnešného dňa až do úplného konca,“ povedal Meta.
Okrem exprezidenta je súdená aj jeho bývalá manželka Monika Kryemadhi, niekdajšia svokra a ďalší dvaja obžalovaní.
Pred začiatkom procesu Albánsky helsinský výbor (AHC) označil používanie presklených kójí v súdnych sieňach za porušenie ľudských práv a prezumpcie neviny. Mimovládna organizácia vo svojej reakcii na Metov podnet uviedla, že táto prax bráni aj efektívnej komunikácii s obhajobou, čím môže dochádzať k porušeniu Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý zaručuje právo na spravodlivý proces.
Ďalšie pojednávanie s Metom je naplánované na 11. mája. Očakáva sa, že prokuratúra a obhajoba na ňom predstavia svoje argumenty v tomto ostro sledovanom právnom aj politickom spore.
Meta, ktorý bol kedysi spojencom premiéra Ediho Ramu, zastával od pádu komunizmu v Albánsku viaceré vysoké funkcie. Poslancom parlamentu sa stal v roku 1992, v rokoch 1999 až 2002 bol predsedom vlády a zastával aj ďalšie významné posty. Za prezidenta, ktorého funkcia je v tejto krajine prevažne ceremoniálna, bol zvolený v roku 2017. Úrad opustil v roku 2022.
V Albánsku sa v poslednom období začali viaceré procesy proti prominentným politikom z rôznych strán obvineným z korupcie. Je medzi nimi aj expremiér Sali Berisha či bývalá podpredsedníčka vlády Belinda Ballukuová.
Boj proti korupcii je jednou z kľúčových podmienok v snahe Albánska vstúpiť do Európskej únie.
Meta sa na verejnosti objavil prvýkrát od svojho zadržania v októbri 2024. Z presklenej kóje, ktorú mu vyhradili v súdnej sieni, najprv ukázal prstami znak V a následne aj typický symbol orla.
Pred začiatkom pojednávania označil svoj prípad za zmanipulovaný a za „hanebný proces proti albánskemu štátu“. Zároveň vyzval na úplnú transparentnosť a na zabezpečenie priameho prenosu zo súdnej siene.
„Z úcty k občanom, ktorým som oddane slúžil, verejne žiadam, aby špeciálny súd zabezpečil živé vysielanie celého procesu... od dnešného dňa až do úplného konca,“ povedal Meta.
Okrem exprezidenta je súdená aj jeho bývalá manželka Monika Kryemadhi, niekdajšia svokra a ďalší dvaja obžalovaní.
Pred začiatkom procesu Albánsky helsinský výbor (AHC) označil používanie presklených kójí v súdnych sieňach za porušenie ľudských práv a prezumpcie neviny. Mimovládna organizácia vo svojej reakcii na Metov podnet uviedla, že táto prax bráni aj efektívnej komunikácii s obhajobou, čím môže dochádzať k porušeniu Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý zaručuje právo na spravodlivý proces.
Ďalšie pojednávanie s Metom je naplánované na 11. mája. Očakáva sa, že prokuratúra a obhajoba na ňom predstavia svoje argumenty v tomto ostro sledovanom právnom aj politickom spore.
Meta, ktorý bol kedysi spojencom premiéra Ediho Ramu, zastával od pádu komunizmu v Albánsku viaceré vysoké funkcie. Poslancom parlamentu sa stal v roku 1992, v rokoch 1999 až 2002 bol predsedom vlády a zastával aj ďalšie významné posty. Za prezidenta, ktorého funkcia je v tejto krajine prevažne ceremoniálna, bol zvolený v roku 2017. Úrad opustil v roku 2022.
V Albánsku sa v poslednom období začali viaceré procesy proti prominentným politikom z rôznych strán obvineným z korupcie. Je medzi nimi aj expremiér Sali Berisha či bývalá podpredsedníčka vlády Belinda Ballukuová.
Boj proti korupcii je jednou z kľúčových podmienok v snahe Albánska vstúpiť do Európskej únie.