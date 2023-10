Na protivládnom pochode vo Varšave sa zišlo zhruba milión ľudí

Varšava 1. októbra (TASR) - Približne milión ľudí sa v nedeľu zišlo vo Varšave na proteste proti poľskej konzervatívnej vláde. Agentúre AFP to povedala hovorkyňa mesta Monika Beuthová.



Demonštrácia sa konala dva týždne pred parlamentnými voľbami plánovanými na 15. októbra, ktoré podľa opozičnej liberálnej strany Občianska platforma (PO) môžu rozhodnúť o budúcnosti Poľska v Európskej únii i jeho demokratickom postavení. "Je to určite najväčšia demonštrácia v dejinách Varšavy," uviedla Beuthová.



Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že vo voľbách by mohla zvíťaziť vládnuca nacionalistická strana Právo a spravodlivosť (PiS). Mohla by mať však problémy pri zostavovaní väčšinovej vlády, a to pre nespokojnosť časti obyvateľstva s narastajúcimi životnými nákladmi aj pre obavy z oslabenia demokracie, uvádza agentúra Reuters.



Nedeľnú opozičnú demonštráciu nazvanú Pochod milióna sŕdc zvolal Donald Tusk, poľský expremiér a líder PO aj centristickej Občianskej koalície, volebnej aliancie, do ktorej sa združili viaceré opozičné strany vrátane PO. Cieľom bolo zmobilizovať voličov pred voľbami. Mnohí demonštranti niesli poľské vlajky aj vlajky Európskej únie. Zhromaždenie vyvrcholilo prejavom Tuska.



"My, ktorí sme tu, sme Poľsko... a sme tu, aby sme zvíťazili," povedal Tusk davu. "Poľsko si zaslúži viac... zaslúži si to najlepšie," pokračoval a dodal, že na demonštráciu prišiel viac ako milión ľudí.



Na protivládny protest do Varšavy prichádzali ľudia z celého Poľska už od rána, mnohým cesta trvala aj niekoľko hodín. Viacerí sa pre AFP vyjadrili, že "už majú dosť obmedzovania slobôd" zo strany súčasnej vlády a žiadajú demokraciu a "návrat právnemu štátu, k slobode voľby aj prejavu". Na demonštráciu prišli aj desiatky politických osobností vrátane lídrov viacerých opozičných strán.



"Sme pripravení zvíťaziť, sme pripravení vytvoriť demokratickú, európsku a modernú vládu," povedal zhromaždenému davu Robert Biedroň, jeden z lídrov opozičnej strany Nová ľavica.



Vládnuca PiS usporiadala v nedeľu vlastné zhromaždenie v Katoviciach na juhu Poľska. "Nemusíme si nosiť papierové srdcia, máme (vlastné) srdcia, ktoré bijú pre Poľsko," povedala zhromaždeným expremiérka a členka PiS Beata Szydlová. Podľa AFP tak odkazovala práve na symbol konkurenčného opozičného zhromaždenia vo Varšave.



Vládnuca PiS, ktorá sa často dostáva do sporov s EÚ, pričom zo strany Bruselu čelí aj obvineniam z podkopávania právneho štátu, by podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky spoločnosti IBRIS mohla októbrové voľby vyhrať s veľkým náskokom a získať okolo 35 percent hlasov. Občianska koalícia by podľa tejto sondáže skončila druhá, so ziskom približne 27 percent.



Tusk uviedol, že podľa interných prieskumov PO by mohol byť náskok vládnucej PiS nad opozičným blokom len dva percentuálne body. "Príležitosť je na dosah, nič ešte nie je rozhodnuté," povedal Tusk začiatkom týždňa na mítingu v severopoľskom meste Elblag.