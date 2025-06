Na protivládny protest v Madride prišli desaťtisíce ľudí

Madrid 8. júna (TASR) - Desaťtisíce ľudí sa v nedeľu zišli na protivládnom proteste v Madride. Demonštráciu zorganizovala konzervatívna opozičná Ľudová strana (PP) pod heslom „Mafia alebo demokracia“. Stredoľavú vládu premiéra Pedra Sáncheza označila za skorumpovanú a žiadala nové voľby, píše TASR podľa agentúr DPA a AFP.



Demonštranti, mnohí aj so španielskymi zástavami, sa zhromaždili na námestí Plaza de Espaňa v centre španielskej metropole. Skandovali heslá ako „Pedro Sánchez, odstúp!“ Strana PP odhadla, že na demonštrácii sa zúčastnilo okolo 100.000 ľudí, kým predstavitelia vlády hovoria o maximálne 50-tisícovej účasti.



Líder PP na Alberto Núňez Feijóo na proteste vládu vyzýval, aby „sa podvolila demokracii“ a vyhlásila nové voľby. Na proteste vystúpil aj madridský primátor José Luis Martínez-Almeida, ktorý je taktiež členom PP. „Chceme čo najrýchlejšie vyhnať mafiu a obnoviť demokraciu,“ povedal zhromaždeným.



Vnútropolitický diskurz sa v Španielsku sa často vyznačuje silným zveličovaním a hanlivými vyjadreniami o politických oponentoch, ako pripomína DPA. Agentúra dodáva, Feijóo aj napriek označeniam premiéra Sáncheza za mafiánskeho „krstného otca“ a jeho kabinetu za „neslušný“ zatiaľ v parlamente nepredložil návrh na vyslovenie nedôvery menšinovej vláde.



V parlamente by sa totiž musel pri takomto návrhu spoliehať na podporu menších regionálnych strán a DPA je nepravdepodobné, že by ho podporili, ak by tak spravila aj ďalšia veľká opozičná, no pravicovo-populistická strana VOX.



Sánchezová vládnuca Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) v súčasnosti čelí viacerým obvineniam z korupcie. Najnovšiu demonštráciu podnietila kauza Leire - nazvaná podľa bývalej členke PSOE Leire Díezovej obvinenej zo zasahovania do vyšetrovania osôb blízkych Sánchezovi obvinených z úplatkárstva.