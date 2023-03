Juhoafrická polícia na protivládnych protestoch zatkla stovky ľudí

Johannesburg 22. marca (TASR) — Juhoafrická polícia zadržala vyše 550 ľudí na protestoch, ktoré na pondelok zvolala opozícia. Oznámili to v utorok juhoafrické bezpečnostné zložky, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Zadržaní demonštranti sa dopustili násilia na verejnosti, zastrašovania, ničenia kritickej infraštruktúry, krádeže a pokusov o rabovanie.



Juhoafrická ľavicová strana Bojovníci za ekonomickú slobodu (EFF), ktorá je treťou najväčšou v krajine, vyzvala ľudí, aby v pondelok vyšli do ulíc a žiadali rezignáciu prezidenta Cyrila Ramaphosu pre energetickú krízu a ekonomické problémy krajiny.



EFF vyzvala aj na celoštátny štrajk, čo viedlo k obavám, že by sa mohli opakovať nepokoje spred necelých dvoch rokov, ktoré vypukli počas protestov proti zadržaniu niekdajšieho prezidenta Jacoba Zumu. Tieto nepokoje si vyžiadali životy najmenej 350 ľudí.



Účasť na protestoch však bola nakoniec nízka a výzvy na celoštátny štrajk ostali nevypočuté. Vláda v snahe potlačiť nepokoje totiž zmobilizovala tisíce policajtov, ktorým pomáhala aj armáda.



Približne 5000 ľudí demonštrovalo pred oficiálnou rezidenciou Ramaphosu v metropole Pretória. V ostatných častiach krajiny sa demonštranti zišli v skupinách, ktoré tvorilo niekoľko desiatok alebo stoviek ľudí.



Ramaphosa prisľúbil, že zabráni vzniku protestov podobných tým z roku 2021, po ktorých vypukli najhoršie nepokoje od skončenia apartheidu v roku 1994. Jeho popularita však v poslednom období klesá v dôsledku ekonomických problémov, nedostatku elektrickej energie a nezamestnanosti.