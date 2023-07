Na prvom behu s býkmi v Pamplone sa zúčastnili tisíce ľudí

Pamplona 7. júla (TASR) – Mesto Pamplona na severe Španielska sa v piatok opäť stalo dejiskom prvého behu býkov, ktorý je súčasťou osláv sviatku svätého Fermína. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Počas behu, ktorý sa začal o 8.00 h a trval asi dve minúty a 30 sekúnd, sa niekoľko bežcov doudieralo alebo tvrdo dopadlo na zem, no býky nikoho nenabrali na rohy, ako sa to neraz stáva. Beh sledovali tisíce zvedavcov.



Oslavy každoročne prilákajú stovky tisíc turistov. V roku 2022 Pamplonu počas nich navštívilo takmer 1,7 milióna ľudí. Tento rok odhady hovoria o ešte vyššej účasti, keďže sa skončili všetky obmedzenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19.



Počas ôsmich dní sa vždy ráno koná beh so šiestimi býkmi úzkymi ulicami Pamplony, ktoré popoludní zabijú profesionálni toreadori. Aktivisti bojujúci za práva zvierat každý rok proti sviatku protestujú a namietajú, že ide o týranie zvierat. Návštevníci sa po zvyšok dňa oddávajú jedlu, pitiu a návštevám kultúrnych podujatí.



Slávnosti sv. Fermína preslávil román Slnko aj vychádza od Ernesta Hemingway vydaný v roku 1926. Tento rok je výnimočný v tom, že naň pripadá sté výročie od prvej Hemingwayovej návštevy v Pamplone.



Združenie turistických sprievodcov Destino Navarra uvádza, že 70 percent tohtoročných rezervácií pripadá na turistov z USA a Kanady, čo mnohí ľudia pripisujú práve popularite Hemingwayových diel.



Počas slávností takmer všetci v Pamplone nosia tradičnú bielu košeľu, biele nohavice, červenú šerpu a červenú šatku uviazanú pod krkom. Skúsení bežci zväčša z radov miestnych obyvateľov sa snažia bežať plnou rýchlosťou tesne pred rohmi rozzúreného býka a uhnúť až na poslednú chvíľu. Amatérski bežci sa zvyčajne uspokoja s odskočením z cesty, čo zvyčajne spôsobí, že skončia na zemi spolu s ostatnými účastníkmi.