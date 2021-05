Na prvomájové demonštrácie Nemecku v budú dohliadať tisíce policajtov

Berlín 1. mája (TASR) - Tisíce policajtov v nemeckých mestách budú v sobotu počas demonštrácií naplánovaných pri príležitosti Sviatku práce dohliadať na zachovanie pokoja. Očakáva sa totiž, že na prvomájových pochodoch, ktoré ohlásili ľavicové i pravicové skupiny, môže dôjsť k násilnostiam. Informovala o tom agentúra DPA.



V hlavnom meste Berlín, kde v minulosti protesty na 1. mája sprevádzali násilnosti, bude v uliciach v nasadení viac ako 5000 policajtov. Popri tradičných ľavicových pochodoch sa tento rok počíta i s účasťou príslušníkov krajne pravice, ktorí chcú vyjadriť nespokojnosť s protipandemickými opatreniami vlády.



Šéfka berlínskej polície Barbara Slowiková očakáva "náročnú situáciu". Ako povedala pre rozhlasovú stanicu RBB-Inforadio, ak dôjde k porušeniu koronavírusových pravidiel, polícia demonštrácie rýchlo rozpustí. V dôsledku dodržiavaní odstupov sa pochody môžu podľa nej tiahnuť do dĺžky niekoľkých kilometrov.



Na pochode ľavicových aktivistov, ktorý sa v Berlíne začne o 18.00 h, sa očakáva podľa predstaviteľov mesta do 10.000 ľudí. Popoludní sa bude konať i demonštrácia hnutia Querdenken (Nekonvenčné myslenie), ktorej členovia odmietajú koronavírusovú stratégiu vlády. Hovorca berlínskej polície Thilo Cablitz pre DPA uviedol, že do nemeckej metropoly boli povolaní policajti z celej krajiny.



Východonemecké mesto Lipsko pre pandemické obmedzenia zakázalo tri z plánovaných 12 demonštrácií vrátane cyklistického sprievodu organizovaného hnutím Lipsko 2021, ktoré kritizuje pandemické opatrenia či demonštrácie krajne pravicovej strany Tretia cesta (Der III. Weg). Akcie tejto strany zakázali aj v ďalších saských mestách Zwickau a Plauen.



V Hannoveri v spolkovej krajiny Dolné Sasko polícia vyhradila ochranné zóny pre novinárov v reakcii na predchádzajúce útoky na spravodajcov zo strany členov hnutia Querdenken. V Hamburgu sa uskutoční tradičná demonštrácie organizovaná Nemeckou konfederáciou odborových zväzov (DGB) s heslom "Solidarita je budúcnosť".



V Berlíne vyšlo do ulíc už v predvečer Sviatku práce okolo 3500 prevažne pokojných demonštrantov. V piatok večer protestovalo vo štvrti Wedding podľa polície približne 1500 osôb za spoločenské zmeny, pričom vo väčšine prípadov dodržiavali i protipandemické opatrenia. Na balkónoch a streche jedného domu boli však zapálené bengálske ohne a dymové granáty.



Na pochode feministických skupín, ktorý sa začali v štvrti Kreuzberg, demonštrovali stovky ľudí proti patriarchátu a kapitalizmu. Na transparentoch sa objavili rôzne nápisy a heslá, ako napríklad "Sexizmus zomri" či "Radšej zúrivé ako smutné. Proti štrukturálnemu násiliu na ženách". Polícia dočasne zastavila pochod žien z ľavicového spektra odetých v tmavom v štvrti Friedrichshain a vyzvala ich, aby prestali zapaľovať pyrotechniku. Na poriadok dohliadalo v piatok v Berlíne takmer 2000 policajtov.