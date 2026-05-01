Na prvomájových protestoch po celom Nemecku, sa zúčastnili tisíce ľudí
Autor TASR
Berlín 1. mája (TASR) - V piatok vyšli do ulíc po celom Nemecku tisíce ľudí, ktorí sa zúčastnili na tradičných prvomájových demonštráciách. Odbory protestovali proti plánovaným škrtom v oblasti zdravotnej starostlivosti a sociálnych dávok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Nemecké odborové zväzy zorganizovali po celej krajine niekoľko stoviek prvomájových zhromaždení pod heslom „Najprv naša práca, až potom vaše zisky“.
Medzi ich hlavné požiadavky patrí zachovanie osemhodinového pracovného dňa a istých dôchodkov, ako aj zavedenie vyšších daní z veľkých majetkov. Istota zamestnania a sociálne zabezpečenie musia mať podľa nich prednosť pred záujmami zamestnávateľov o zisk.
Predsedníčka Nemeckej konfederácie odborových zväzov (DGB) Yasmin Fahimiová tieto požiadavky zopakovala na hlavnom prvomájovom zhromaždení v Norimbergu.
„Ak na nás zaútočia, budeme sa brániť... Musíte byť pripravení na boj v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch,“ povedala pred niekoľkými tisícami demonštrantov.
Podporu protestujúcim podľa DPA vyjadrili aj viacerí predstavitelia z koaličnej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD).
