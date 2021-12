Na Putinovej tlačovke chýbala Novaja gazeta, nezavolali ju

Moskva 27. decembra (TASR) - Medzi žurnalistami a zástupcami ruských a zahraničných médií, prítomných na každoročnej tlačovej konferencii prezidenta Vladimira Putina, tento rok nápadne chýbali jedny noviny: Novaja gazeta, ktorých novinár Dmitrij Muratov získal v roku 2021 Nobelovu cenu za mier. Informovala o tom v nedeľu tlačová agentúra DPA.



Kremeľ pred tlačovou konferenciou z 23. decembra zabudol novinám Novaja gazeta zavolať, povedal v nedeľu v štátnej televízii hovorca Dmitrij Peskov a označil to za ľudské zlyhanie.



Novaja gazeta je jedným z veľmi malého počtu nezávislých médií v Rusku a Muratov je šéfredaktorom týchto novín od ich založenia v roku 1993.



Ostatné médiá proaktívne kontaktovali Kremeľ a vyjadrili záujem o účasť na akcii, uviedol Peskov. Na Novú gazetu si personál spomenul dva dni predtým, ako mal mať Putin tlačovú konferenciu – žiaľ, už bolo príliš neskoro, dodal hovorca Kremľa.



Do dátumu akcie predložilo vyše 500 akreditovaných novinárov tri negatívne PCR testy a vďaka tomu dostali povolenie na vstup do priestorov, kde sa tlačová konferencia konala, spresnil Peskov. Ruské zdravotnícke úrady navrhli tento postup z dôvodu pandémie, doplnil hovorca.



Muratov dostal Nobelovu cenu za mier spolu s filipínskou novinárkou Mariou Ressovou za "snahu chrániť slobodu prejavu, ktorá je podmienkou demokracie a trvalého mieru".



Napriek tomu, že Muratov na prezidentovej tlačovej konferencii chýbal, podarilo sa položiť jeho otázku, ktorú prečítal novinár z rozhlasovej stanice Echo Moskvy.



Spýtal sa, či Putin pozná mená osôb, ktoré stoja za vraždami novinárky Anny Politkovskej a kritika Kremľa Borisa Nemcova. Politkovskú zastrelili pred jej moskovským bytom v roku 2006, po rokoch písania kritických článkov o vojne Ruska v Čečensku. Politkovská bola jednou zo šiestich zavraždených novinárov z Novej gazety.



Putin odpovedal na otázku tak, že odkázal na činnosť vyšetrujúcich orgánov.