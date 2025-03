Na radnici v Belehrade protestovali proti programu schôdze

Belehrad 7. marca (TASR) - Najmenej dve osoby vo štvrtok utrpeli zranenia pri stretoch medzi demonštrantmi, políciou a súkromnou bezpečnostnou službou pred radnicou v centre Belehradu. Potýčky vypukli, keď proopoziční demonštranti začali do fasády budovy radnice hádzať vajíčka a nádobky s červenou farbou. Informovala o tom agentúra HINA, píše TASR.



Stúpenci opozície tvrdia, že na nich pred radnicou zaútočila súkromná ochranka najatá Srbskou pokrokovou stranou (SNS) a Socialistickou stranou Srbska, ktoré tvoria väčšinu v mestskom zastupiteľstve, kde sa vo štvrtok konala poslanecká schôdza.



Opozícia na tlačovej konferencii vyzvala na vyvodenie zodpovednosti za najímanie "straníckych bitkárov", pričom uviedla, že vládnuce strany ich služby využívajú práve pod zámienkou udržiavania poriadku a pokoja - k podobným prípadom došlo vo viacerých mestách Srbska, kde sa v uplynulých týždňoch konali študentské protivládne protesty.



V budove radnice v Belehrade sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstve, v ktorom majú väčšinu vládne strany. Zatiaľ čo vládnuca väčšina prijímala program zasadnutia, opoziční poslanci sa rokovaniu a hlasovaniu pokúšali brániť hlasným spievaním štátnej hymny.



Ako informovala britská BBC, na programe rokovania zastupiteľstva boli okrem iného podrobné plány urbanistického riešenia častí mesta a revízie rozpočtu podnikov verejnoprospešných služieb. Podľa opozície však boli legitímne iba dva body programu: podpora študentských protestov a moratórium na všetky netransparentné stavebné projekty. Občianska iniciatíva Most ostaje (Most zostane), ktorá na to upozornila, vyzvala opozíciu a Belehradčanov, aby schôdzu zastupiteľstva zablokovali.



HINA v tejto súvislosti pripomenula dramatický úvod schôdze srbského parlamentu, ktorá sa konala v utorok a ktorú narušili fyzické potýčky medzi poslancami sprevádzané zapaľovaním dymovníc a hádzaním vajec a fliaš s vodou. Zranenia utrpeli tri poslankyne vládnej koalície. Predsedníčka parlamentu Ana Brnabičová obvinila zo zodpovednosti za podnecovanie k týmto incidentom opozíciu, ktorú označila za teroristickú skupinu.



Srbsko prechádza už viac ako tri mesiace politickou a spoločenskou krízou. Protivládne protesty vyvolalo zrútenie betónového prístreška nad vchodom do železničnej stanice v Novom Sade, pri ktorom prišlo o život 15 ľudí. Veľká časť Srbov je presvedčená, že k tragédii prispela skorumpovanosť vládnych úradníkov, ich laxnosť a nedostatočný dozor na stavbe. K zrúteniu nadstavby došlo len niekoľko mesiacov po rekonštrukcii budovy.



Celoštátne protesty budú v piatok pokračovať generálnym štrajkom, na ktorý vyzvali študenti vysokých škôl a maturanti. Ich akciu podporili aj niektoré odborové zväzy, ako aj opozičné strany, ktoré na aktívnu účasť vyzvú aj radových občanov.



Okrem generálneho štrajku študenti ohlásili na 15. marca veľký protest, ktorý by mal do Belehradu prilákať ľudí z celého Srbska. Ako sa už stalo zvykom, študenti z iných miest prídu do Belehradu pešo alebo na bicykloch.



Ďalší pochod a séria zhromaždení sa v Belehrade uskutoční 8. marca. Keďže sa tieto akcie uskutočnia v Medzinárodný deň žien, na čele pochodu by mali kráčať ženy a dievčatá.