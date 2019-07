Na rakúskom zámku Schloss Hof bude v auguste Veľká prázdninová zábava

Iné poznatky ponúkajú workshopy Parochne-vejáre-menuet, Veselo so zvieratkami či prezliekanie sa do historických kostýmov.

Bratislava 29. júla (TASR) – Objavovať a vyskúšať si nové veci, byť v blízkosti zvieratiek, ako aj inú zábavu môžu zažiť i slovenské deti v areáli rakúskeho barokového zámku Schloss Hof neďaleko Bratislavy. Od 3. augusta do 1. septembra je tam plánovaná Veľká prázdninová zábava.



"Na revitalizovanej siedmej záhradnej terase okrem iného príjemne prekvapí labyrint, v ktorom je radosť zablúdiť. Novinkou je tiež vyhliadková plošina, ktorá poskytne krásne výhľady na okolie. Rozsiahly zámocký areál ponúka miesto na hravé schovávačky a detské stanovištia, dva zážitkové okruhy garantujú zábavu pre celú rodinu," informuje sprievodkyňa na zámku Annamária Dudášová.



Pečenie koláčikov, sadenie kvetov, vyrezávanie umeleckých diel z ovocia a zeleniny, tvorba z plste a iné aktivity môžu deti hravo absolvovať. Okrem denných popoludňajších tvorivých dielni v centre Bäkenhof majú k dispozícii ďalší program.



Iné poznatky ponúkajú workshopy Parochne-vejáre-menuet, Veselo so zvieratkami či prezliekanie sa do historických kostýmov. V podobe divadelných hier spoznajú Rozprávkové príbehy v sprievode hudby, Žabieho princa, Gašparka na statku či Bájne príbehy z Dunajských luhov. Tiež môžu zažiť show plnú kúziel a prekvapení, muzikál s možnosťou zapojiť sa i spoznať hudbu Mozarta a Vivaldiho pre deti.