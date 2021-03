Na rieke Ob na ruskej Sibíri došlo k ekologickej havárii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo

Moskva 7. marca (TASR) - Ruským hasičom sa v nedeľu podarilo zlikvidovať požiar, ktorý vypukol v sobotu v mieste pretrhnutia potrubia na prepravu ropných látok ležiaceho v koryte zamrznutej rieky Ob v Chantyjsko-mansijskom autonómnom okruhu na západnej Sibíri.Ruská Federálna služba pre dohľad v ekologickej, technologickej a jadrovej oblasti (Rostechnadzor) predpokladá, že do rieky mohlo uniknúť asi 700 ton skvapalneného zemného plynu.Majiteľ ropovodu, ruský petrochemický gigant Sibur, vo svojom vyhlásení uviedol, že k úniku ropných látok došlo v sobotu v širšej oblasti priľahlej k mestu Nižnevartovsk. Dôsledkom úniku bol požiar na zamrznutej rieke Ob.Dejisko incidentu sa nachádza v oblasti vzdialenej od najbližšej obývanej zóny 44 kilometrov, takže havária nepredstavuje pre obyvateľstvo a životné prostredie "", deklarovala spoločnosť Sibur.Podľa agentúry Interfax príslušné úrady autonómneho okruhu dostali pokyn situáciu na rieke a mieru znečistenia monitorovať a zabrániť tomu, aby sa do danej oblasti dostali civilisti, najmä rybári.Hovorca Rostechnadzoru Andrej Viľ vo svojom príspevku na sociálnej sieti Telegram napísal, že "" kvôli množstvu skvapalneného ropného plynu na mieste.Príčina úniku sa stále zisťuje, uviedol Sibur. Jeho regionálny riaditeľ Alexandr Tepľakov vyhlásil, že ekologická havária je pod kontrolou. Avizoval, že spoločnosť Sibur uhradí všetky škody. Dodal, že z povrchu vodnej hladiny rieky Ob sa budú odoberať vzorky, aby sa zistilo akékoľvek poškodenie životného prostredia.Zástupcovia ekologických organizácií Greenpeace a Svetový fond na ochranu prírody (WWF) vyslovili predpoklad, že príčinou ekologickej havárie mohli byť buď explózia plynov, ktoré sa dlhší čas hromadili pod ľadom zamrznutej rieky, alebo poškodenie potrubia v dôsledku jeho opotrebovanosti.Rusko zažíva ekologické katastrofy pomerne často. Dochádza k nim najmä pre zastaranú infraštruktúru alebo nedbalosť.Ťažobný gigant Norilsk Nickel dostal vo februári pokutu takmer dve miliardy dolárov za únik paliva z elektrárne pri meste Noriľsk ležiacom za polárnym kruhom, pri ktorom boli zamorené jazero Piasino a niekoľko riek ústiacich do morí v oblasti Arktídy.