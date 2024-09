Na rieke Visla namerali vo Varšave rekordne nízku hladinu vody

Varšava 9. septembra (TASR) - Poľský meteorologický ústav (IMGW) oznámil, že na rieke Visla nameral v nedeľu vo Varšave v dôsledku sucha rekordne nízku hladinu vody. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Hladina najdlhšej poľskej rieky na jednej z varšavských merných staníc klesla na 25 centimetrov, čím doterajší rekord prekonala o centimeter, uviedol IMGW v príspevku na sociálnej sieti. "Je to horšie ako v roku 2015 - a voda naďalej klesá," dodal.



Hydrológ IMGW Grzegorz Walijewski nedávno pre agentúru AFP povedal, že väčšina poľských riek trpí suchom už nejaký čas. Podľa jeho slov je za tým zmena klímy - miernejšie zimy, menej dní so zrážkami a vysoké teploty.



Visla sa vlieva do Baltského mora, s 1047 kilometrami je najdlhšou riekou v Poľsku.