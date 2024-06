Na rokovania do Izraela a Libanonu pricestoval emisár americkej vlády

Tel Aviv/Bejrút 17. júna (TASR) - Emisár americkej administratívy Amos Hochstein pricestoval v pondelok do Izraela na rokovania zamerané na odvrátenie prehlbujúceho sa konfliktu medzi židovským štátom a libanonskou militantnou skupinou Hizballáh.



Ako uviedol spravodajský web The Times of Israel, Hochstein venoval mesiace prevažne zákulisnej diplomacii v snahe upokojiť napätie medzi Izraelom a Hizballáhom. Od začiatku vojny v palestínskom Pásme Gazy v októbri 2023 totiž dochádza k stupňovaniu prestreliek na oboch stranách tzv. modrej línie medzi Izraelom a Libanonom a z pohraničnej oblasti boli vysídlené desiatky tisíc civilistov.



Hochstein sa v pondelok stretne s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a ministrom obrany Joavom Galantom a následne odletí do Libanonu.



Osobitná koordinátorka OSN pre Libanon Jeanine Hennis-Plasschaertová a šéf mierových síl OSN v Libanone Aroldo Lázaro cez víkend v spoločnom vyhlásení uviedli, že sú hlboko znepokojení eskaláciou pozdĺž libanonskej hranice. Takisto sa obávajú, že by mohla prerásť do vojny.



Aj v USA a ďalších krajinách narastajú obavy z rizika vážnej eskalácie medzi oboma stranami. Izrael totiž minulý týždeň zabil vplyvného veliteľa Hizballáhu Sámího Abdalláha, známeho aj pod prezývkou abú Tálib. Hizballáh reagoval vypálením stoviek rakiet a bezpilotných lietadiel na sever Izraela. Išlo o najintenzívnejšiu paľbu Hizballáhu od 8. októbra minulého roka, ktorou prejavuje podporu hnutiu Hamas v Pásme Gazy.



Intenzita cezhraničných prestreliek sa výrazne znížila v nedeľu, keď moslimovia začali sláviť sviatok obetovania - íd al-adhá.



Izrael chce svojím vojenským a diplomatickým tlakom dosiahnuť, aby sa Hizballáh opäť stiahol za rieku Lítání, ako mu to nariaďuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN z roku 2006, ktorá vyzýva na úplné zastavenie bojov medzi oboma stranami, konštatovala agentúra DPA.