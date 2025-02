Na rokovaniach s USA o clách bude celý bezpečnostný kabinet Mexika

Mexiko 26. februára (TASR) - Mexiko vyšle vo štvrtok do Washingtonu delegáciu troch ministrov s cieľom dohodnúť sa s administratívou prezidenta Donalda Trumpa na zrušení dovozných ciel. V stredu to potvrdila mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Minister zahraničia Juan Ramon de la Fuente, minister bezpečnosti Omar Garcia Harfuch a minister obrany Ricardo Trevilla tvoria bezpečnostný kabinet mexickej vlády. Ich delegácia sa vo štvrtok vo Washingtone stretne s americkým ministrom zahraničia Marcom Rubiom.



Budúci utorok uplynie mesačná lehota, ktorú prezident Trump stanovil na dosiahnutie pokroku v boji proti nelegálnej migrácii a obchodovaniu s drogami, čo bola podmienka pre zastavenie nariadenia o 25-percentných clách.



Sheinbaumová opakovane vyjadrila dôveru v nájdenie kompromisu a uviedla, že ak to bude potrebné, bude s americkým prezidentom opäť telefonicky hovoriť.



Donald Trump krátko po nástupe do funkcie v januári 2025 oznámil zavedenie ciel na mexický dovoz vo výške 25 percent. Nariadenie na poslednú chvíľu pozastavil o mesiac po tom, ako Sheinbaumová súhlasila s nasadením ďalších 10.000 vojakov na mexicko-americkej hranici.



Mexická prezidentka sľúbila spolupracovať s Washingtonom aj po tom, čo Spojené štáty zaradili šesť mexických kartelov na zoznam teroristických skupín. Odmietla ale akékoľvek zasahovanie do mexickej suverenity.