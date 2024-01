Na tanker v Ománskom zálive sa bez povolenia nalodili niekoľko mužov

Dubaj 11. januára (TASR) - Na ropný tanker v Ománskom zálive sa nalodilo vo štvrtok ráno bez povolenia niekoľko mužov vo vojenských uniformách. Upozornila na to Britská organizácia pre námorný obchod (UKMTO) a popredná spravodajská firma, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Podľa UKMTO sa incident odohral vo vodách medzi Ománom a Iránom v oblasti, cez ktorú prechádzajú lode mieriace do a z Hormuzského prielivu. Po tejto trase prúdi jedna pätina celosvetového obchodu s ropou.



UKMTO uviedla, že od bezpečnostného manažéra tankera dostala správu o tom, že cez telefón počul okrem kapitána aj neznáme hlasy. Ďalší kontakt s loďou sa však britskej organizácii nepodarilo nadviazať.



Súkromná spravodajská firma Ambrey uviedla, že na tanker na nalodilo šesť mužov vo vojenských uniformách. Pri nástupe na loď údajne zakryli bezpečnostné kamery.



Podľa AP podozrenie padlo na Irán, pretože tento ropný tanker sa nedávno ocitol v centre sporu medzi islamskou republikou a Spojenými štátmi. Loď bola identifikovaná ako ropný tanker St. Nikolas, predtým Suez Rajan.



Loď sa dostala do pozornosti vo februári 2022 pre obvinenia z prevážania sankcionovanej ropy z Iránu. Plavidlo bolo spájané s gréckou spoločnosťou Empire Navigation, ktorá sa v septembri priznala k pašovaniu iránskej ropy a súhlasila so zaplatením pokuty 2,4 milióna dolárov (2,19 milióna eur).



Od zrútenia jadrovej dohody s Iránom bolo vo vodách okolo Hormuzského prielivu unesených niekoľko lodí a odohralo sa niekoľko útokov na lode, za ktoré je podľa amerického námorníctva zodpovedný Teherán. Na tejto lodnej trase tiež prišlo k viacerým incidentom medzi Iránom a americkým námorníctvom. Väčšiu pozornosť v poslednom čase však vyvolali útoky jemenských povstalcov podporovaných Iránom v Červenom mori. Húsíovia tam útočia na lode v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.