Na rozhodcovskom súde v Haagu pokračuje spor medzi Ruskom a Ukrajinou

Haag 23. septembra (TASR) - Rusko a Ukrajina sa v pondelok stretli na Stálom rozhodcovskom súde v Haagu v súvislosti s dlhotrvajúcim sporom o prístup k pobrežným vodám okolo anektovaného polostrova Krym. Ten Rusko obsadilo v roku 2014, teda osem rokov pred spustením vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Následne Moskva spustila výstavbu Kerčského mosta, ktorý anektovaný polostrov prepojil s ruským Krasnodarským krajom. Ukrajina tvrdí, že týmto konaním Rusko porušuje morské právo a privlastňuje si medzinárodné vody. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.



Hlavný predstaviteľ Ukrajiny Anton Korinevič na súde v Haagu obvinil Rusko z toho, že si myslí, že stojí nad medzinárodným právom a môže "hrať podľa vlastných pravidiel." Uviedol, že "Ukrajina je tu preto, aby dokázala, že Rusko mnohokrát porušilo morské právo, a aby ukázala, že ho nemôže slobodne prepisovať."



Korinevič poukázal na to, že Kerčský most bráni medzinárodnej lodnej doprave, ktorú podľa neho brzdia aj nadmerné ruské kontroly. "Rusko teraz považuje Kerčský prieliv, Azovské more a možno aj časť Čierneho mora za svoje teritoriálne vody," povedal Korinevič, ktorý dodal, že "Rusko chce, aby sa tieto vody považovali za súčasť jeho impéria 21. storočia."



Po invázii na Ukrajinu Rusko zaútočilo na ukrajinské oblasti na pobreží Azovského mora. Kontrolu nad týmito územiami skonsolidovalo v máji 2022 po dobytí pobrežného mesta Mariupol. Moskva preto v súčasnosti ovláda celé pobrežie Azovského mora a považuje ho za svoje vnútorné vody.



Ruský predstaviteľ Gennadij Kuzmin uviedol, že obvinenia Kyjeva sú "úplne neopodstatnené a beznádejné." Uviedol, že po anexii Krymu sú sporné vody vnútrozemskými vodami Ruska a preto nie sú predmetom medzinárodného práva. Výstavbu Kerčského mosta obhajoval tým, že Ukrajina blokovala prístup na Krym zo svojho územia.



"Všetky tvrdenia Ukrajiny sú nepodložené, nespadajú do jurisdikcie tohto súdu a mali by byť v celom rozsahu zamietnuté," vyhlásil Kuzmin.



Spor medzi oboma krajinami sa tiahne od roku 2016. V roku 2019 Moskva vzniesla námietku a uviedla, že tento spor nie je v pôsobnosti Stáleho rozhodcovského súdu. Súd v roku 2020 rozhodol v prospech Ruska a požiadal Ukrajinu, aby v tejto veci opätovne podala žalobu.



Stály rozhodcovský súd bol zriadený v roku 1899 a je najstarším súdom tohto typu na svete. Rieši spory medzi krajinami a ďalším stranami, ktoré sa týkajú zmlúv akou je napríklad Dohovor OSN o morskom práve. Pojednávanie v tejto veci potrvá do 5. októbra. Súdu však často trvá mesiace až roky kým vydá rozhodnutie.