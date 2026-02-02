< sekcia Zahraničie
Na rozhovory s USA je potrebná dôvera, uviedol šéf iránskej diplomacie
Podľa jeho slov sa o to už snažia regionálni sprostredkovatelia.
Teherán/Washington 2. februára (TASR) - Na rokovania Iránu so Spojenými štátmi je potrebné budovanie dôvery, uviedol v nedeľu iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. Podľa jeho slov sa o to už snažia regionálni sprostredkovatelia. TASR o tom informuje podľa televízie CNN a agentúry DPA.
„Žiaľ, našu dôveru v Spojené štáty ako partnera na rokovania sme stratili,“ uviedol Arákčí v rozhovore pre CNN. „Musíme túto nedôveru prekonať,“ odpovedal na otázku, ako by bolo možné iniciovať zmysluplný rokovací proces.
V čase rastúcich obáv z vojny sa cez víkend objavili náznaky rokovaní, o ktorých pred novinármi hovoril aj prezident USA Donald Trump. Podľa šéfa iránskej diplomacie spriatelené štáty z regiónu odovzdávajú odkazy medzi oboma krajinami a pokúšajú sa pripraviť pôdu pre konštruktívne rozhovory. Arákčí označil tieto snahy za „plodné“.
V sobotu sa katarský premiér a minister zahraničných vecí Muhammad bin Abdarráhmán Ál Sání stretol v Teheráne s Arákčím a generálnym tajomníkom iránskej rady bezpečnosti Alím Larídžáním. Katar udržiava dobré vzťahy s islamskou republikou i Washingtonom a rokovania medzi nimi už sprostredkoval aj v minulosti.
Vojna by bola katastrofou pre všetkých, uviedol Arákčí. Irán sa podľa neho z poslednej vojny poučil a je teraz veľmi dobre pripravený. „Ale byť pripravený neznamená chcieť vojnu. Chceme vojne zabrániť,“ povedal.
V rozhovore tiež vyhlásil, že práva ľudí, ktorých zadržali počas najnovšej vlny protestov proti autoritárskemu vedeniu krajiny v januári, sú dodržiavané a garantované, pričom neexistujú plány na popravy. Trump vedeniu v Teheráne opakovane pohrozil vojenským útokom aj v súvislosti s tvrdými zásahmi štátnych bezpečnostných zložiek voči demonštrantom a údajne pripravovanými popravami. O život pri protestoch prišli podľa aktivistov tisíce ľudí.
Najvyšší generáli USA a Izraela sa stretli v Pentagóne v čase napätia s Iránom
Najvyššie postavení generáli Spojených štátov a Izraela viedli v piatok rozhovory v Pentagóne v čase rastúceho napätia s Izraelom. V nedeľu o tom dvaja americkí predstavitelia informovali agentúru Reuters, píše TASR.
Nemenovaní predstavitelia neposkytli bližšie detaily o rozhovoroch za zatvorenými dverami, na ktorých sa stretli predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Dan Caine a náčelník izraelského generálneho štábu Ejal Zamir. O stretnutí sa predtým neobjavili žiadne správy.
Spojené štáty posilnili svoju vojenskú prítomnosť a protivzdušnú obranu na Blízkom východe po tom, ako sa prezident Donald Trump opakovane vyhrážal Iránu v snahe dotlačiť ho k rokovaciemu stolu. Iránske vedenie v nedeľu varovalo, že v prípade útoku USA vypukne regionálny konflikt.
Izraelský minister obrany Israeli Jisrael Kac sa v nedeľu stretol so Zamirom po jeho rozhovoroch vo Washingtone, oznámila Kacova kancelária. Cieľom bolo zhodnotiť situáciu v regióne a operačnú pripravenosť izraelskej armády na každý možný scenár.
