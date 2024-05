Na rozlúčke s Raísím sa zúčastnili aj lídri hnutí Hamas a Hizballáh

Teherán 22. mája (TASR) - Na poslednej rozlúčke s tragicky zosnulým iránskym prezidentom Ebráhímom Raísím a členmi jeho sprievodu, ktorí zahynuli v nedeľu pri havárii vrtuľníka, sa v stredu v Teheráne zúčastnil aj líder palestínskej militantnej organizácie Hamas Ismáíl Haníja a vysokopostavený člen vedenia libanonského šiitského hnutia Hizballáh Náim Kásim, informovala agentúra AFP.



Haníja v krátkom príhovore k smútočnému zhromaždeniu vyhlásil, že palestínske vedenie si je isté, že "Iránska islamská republika bude pokračovať v podpore palestínskeho ľudu". Ľudia na to reagovali skandovaním "Smrť Izraelu!"



Agentúra AFP uviedla, že do ulíc Teheránu vyšli v stredu desaťtisíce ľudí. Súčasne však dodala, že Teheránčania dostali do mobilov správy s výzvou, aby sa "zúčastnili na pohrebe mučeníka služby" národu.



Modlitby za zosnulého iránskeho prezidenta i členov jeho sprievodu nad ich rakvami neskôr pred budovou miestnej univerzity viedol najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí.



Z univerzity budú rakvy prevezené na námestie Enghelab v centre mesta a potom aj na námestie Azadi. Nasledovať bude prevoz rakiev do mesta Mašhad - Raísího rodiska v provincii Južný Chorásán na severovýchode krajiny, kde ho vo štvrtok večer pochovajú vo svätyni imáma Rézu.



Chameneí, ktorý má v Iráne rozhodujúce slovo v štátnych záležitostiach, vyhlásil v súvislosti s Raísího smrťou päťdňový štátny smútok a za dočasného prezidenta vymenoval doterajšieho viceprezidenta Mohammada Mochbera. Vo funkcii bude až do volieb Raísího nástupcu, ktoré sa budú konať 28. júna.



K havárii vrtuľníka, na ktorého palube bol Raísí, došlo v nedeľu v hustej hmle v hornatej oblasti iránskej provincie Východný Azerbajdžan.



Raísí sa spolu s delegáciou vracal z provincie Východný Azerbajdžan na severozápade Iránu, kde spolu s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom otvorili projekt priehrady na spoločnej hranici.



Vrak vrtuľníka našli záchranári po zhruba 15 hodinách v pondelok skoro ráno, pričom štátna televízia uviedla, že prezident zahynul. Raísiho konvoj zahŕňal tri vrtuľníky - ďalšie dva "bezpečne dorazili do svojho cieľa", uviedla tlačová agentúra Tasním.



Ultrakonzervatívny Raísí bol v úrade od roku 2021. Svoj mandát vykonával v období masových protestov v krajine a ekonomickej krízy prehĺbenej americkými sankciami.