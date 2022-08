Na Ruskom okupovaných oblastiach silnie ukrajinské hnutie odporu

Kyjev 9. augusta (TASR) - Rusko má na okupovaných územiach na juhovýchode Ukrajine čoraz väčšie problémy s partizánskymi jednotkami vernými Kyjevu. Ich členovia zabíjajú dosadených promoskovských predstaviteľov, vyhadzujú do vzduchu mosty a vlaky a pomáhajú ukrajinskej armáde identifikovať kľúčové ciele. V utorok to v reportáži napísala tlačová agentúra AP.



Šíriaci sa odboj oslabuje kontrolu Kremľa nad okupovanými oblasťami a ohrozuje aj plány pripojiť ich k Rusku. "Naším cieľom je, aby bol život ruských okupantov neznesiteľný, a využiť akékoľvek prostriedky na prekazenie ich plánov," povedal Andrij, 32-ročný koordinátor partizánskeho hnutia Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.



Andrij je členom odbojovej skupiny Žovta strička (Žltá stužka) a pre agentúru AP prehovoril pod podmienkou čiastočnej anonymity. Skupina si dala meno podľa jednej z národných farieb Ukrajiny a žlté stužky používa aj ako označenie prípadných cieľov partizánskych útokov.



Ukrajinskí vojaci nedávno použili mobilné raketové systémy HIMARS proti strategickému mostu cez Dneper v Chersone a vážne tým narušili hlavnú zásobovaciu trasu Ruska. Krátko pred útokom na most sa objavili letáky s textom: "Ak to neurobia HIMARS-y, pomôže partizán."



"Dávame ukrajinskej armáde presné súradnice rôznych cieľov a vďaka pomoci partizánov sú nové zbrane dlhého doletu, predovšetkým HIMARS-y, ešte mocnejšie," povedal Andrij pre AP. "Sme neviditeľní, za ruskými líniami, a v tom je naša sila," dodal.



Polmiliónový Cherson, ktorý okupujú ruskí vojaci od marca, pravidelne zaplavujú letáky hnutia odporu s hrozbami voči promoskovským úradníkom. Ukrajinská armáda dobyla naspäť niektoré územia západne od rieky Dneper, ale zvýšila sa aj činnosť partizánov.



Sily ukrajinskej armády pre špeciálne operácie partizánom pomáhajú vytvárať si stratégie a taktiku. Určujú a vyberajú tiež ciele útokov a na webovej stránke radia, ako organizovať odpor, pripraviť prepady a vyhnúť sa zatknutiu. V okupovaných oblastiach im slúži tajná sieť skladov zbraní a úkrytov. Partizáni umiestňujú bomby k administratívnym budovám, k domom kolaborantov s Ruskom a dokonca aj na ich trasách do práce.



Výbušnina pripevnená na strome explodovala počas prejazdu riaditeľa chersonskej väznice Jevgenija Soboleva, hoci ten útok prežil. Policajné auto zasiahla črepina z inej bomby a vážne zranila dvoch policajtov, jeden z nich zomrel. Strelným zraneniam podľahol aj zástupca šéfa miestnej samosprávy v Novej Kachovke.



Partizáni sa opakovane pokúšali zabiť Vladimira Salda, šéfa Ruskom podporovanej samosprávy Chersonskej oblasti, a ponúkali aj odmenu milión hrivien (okolo 25.000 dolárov). Saldov asistent Pavel Slobodčikov bol zabitý vo svojom aute a ďalšieho predstaviteľa Dmytra Savlučenka usmrtila bomba nastražená v aute.



Útoky už donútili Moskvu poslať do Chersonu protipartizánske komando. "Špeciálne oddiely z Ruska odhalia každý deň dva či tri sklady zbraní určených na teroristické činy," napísal Saldo na svojom kanáli v odkazovej aplikácii.



Na začiatku okupácie tisíce obyvateľov organizovali pokojné protesty. Ruskí okupanti ich však potlačili a pozatýkali aktivistov, čo zradikalizovalo odboj.



Pôvodne svadobný fotograf Oleksandr Charčikov (41) z mesta Skadovsk na juhu Chersonskej oblasti povedal, že po zatknutí ho mučili. "Bili ma bejzbalovou pálkou, kliešťami mi stláčali prsty a mučili ma aj elektrickými šokmi," uviedol Charčikov v telefonickom rozhovore. "Utrpel som otras mozgu a zlomeninu rebra, ale nedal som im žiadnu informáciu, a to ma zachránilo," doplnil. Pod ruskou okupáciou prežil 155 dní, potom ušiel. "Represie sa zosilňujú. Vytvárajú pre Ukrajincov neznesiteľné podmienky, takže prežiť pod ruskou okupáciou je čoraz ťažšie," vyhlásil pre AP.



Rusi ponúkajú 10.000 rubľov (165 dolárov) každému, kto požiada o ruské občianstvo, aby posilnili svoju moc v tejto oblasti, potvrdil Charčikov.