Na rybárskom dni Memmingene v Nemecku sa môžu zúčastniť aj ženy

Berlín 28. júla (TASR) - Ženám nemožno odoprieť možnosť zúčastniť sa na tradičnej rybárskej slávnosti v meste Memmingen v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko. Rozhodol o tom v stredu miestny krajinský súd, informovala agentúra AP.



Na záver výročného letného festivalu Fischertag (Rybársky deň) účastníci súťažia o to, ktorému z nich sa podarí chytiť najväčšiu rybu, pričom skáču so sieťami priamo do mestského potoka.



Ten, komu sa podarí uloviť najväčšieho pstruha, je potom korunovaný za "kráľa rybárov". Tradícia sa datuje ešte do 16. storočia. Tento festival každoročne organizuje spolok Fischertagsvereins Memmingen.



V štatúte spolku z roku 1931 sa uvádza, že v záujme "zachovania stáročnej tradície" sa na festivale môžu zúčastniť výlučne muži žijúci v Memmingene najmenej päť rokov.



Jedna z členiek spolku sa v súvislosti so zákazom účasti žien obrátila na okresný súd v Memmingene a uspela. Krajinský súd v stredu odvolanie organizátorov zamietol, píše AP. Podľa súdu zámer slúžiť miestnej histórii, kultúre a ochrane prostredia nie je dôvodom na nerovnaké zaobchádzanie s členmi. Súd tiež dospel k záveru, že podujatie už dlho nie je vierohodnou reprodukciou svojej historickej podoby.



Spolok organizátorov podľa agentúry DPA rozhodne, či sa voči rozsudku odvolá na spolkovom súde. Obe strany minulý mesiac odmietli návrh predsedajúceho sudcu, aby dosiahli mimosúdne riešenie konfliktu. Organizátori totiž namietali, že kompromis by musela schváliť väčšina delegátov. Tí však už dvakrát odmietli umožniť účasť na festivale aj ženám, uzatvára AP.