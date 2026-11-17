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Na Saaremaa spustia na vodu najväčšiu vojnovú loď postavenú v Estónsku
Do projektu pod vedením Estónska sa zapojilo desať európskych krajín a 27 priemyselných partnerov.
Autor TASR
Tallinn 17. novembra (TASR) - V lodenici Baltic Workboats na ostrove Saaremaa spustia v stredu 18. novembra na vodu experimentálnu 45-metrovú poloautonómnu vojenskú loď Euroguard. Do projektu pod vedením Estónska sa zapojilo desať európskych krajín a 27 priemyselných partnerov, uviedol člen predstavenstva spoločnosti Baltic Workboats Ahto Pärl. Z celkového rozpočtu 95 miliónov eur poskytne 65 miliónov Európsky obranný fond. TASR o tom píše podľa estónskeho verejnoprávneho vysielateľa ERR.
Nová vojnová loď bola vyvinutá ako experimentálna platforma pre ďalšiu generáciu európskych námorných plavidiel. Konštrukcia zahŕňa možnosti autonómnej navigácie a diaľkovej prevádzky z pevniny. Podľa konfigurácie tiež úpravu pre protiponorkový boj, protivzdušnú obranu či odmínovanie.
Plavidlo je určené na námorný dozor, operácie proti námorným mínam, ochranu kritickej infraštruktúry na morskom dne a pátracie a záchranné misie. Maximálna rýchlosť lode je 25 uzlov (približne 45 km/h) s dosahom najmenej 2000 námorných míľ.
Nová vojnová loď bola vyvinutá ako experimentálna platforma pre ďalšiu generáciu európskych námorných plavidiel. Konštrukcia zahŕňa možnosti autonómnej navigácie a diaľkovej prevádzky z pevniny. Podľa konfigurácie tiež úpravu pre protiponorkový boj, protivzdušnú obranu či odmínovanie.
Plavidlo je určené na námorný dozor, operácie proti námorným mínam, ochranu kritickej infraštruktúry na morskom dne a pátracie a záchranné misie. Maximálna rýchlosť lode je 25 uzlov (približne 45 km/h) s dosahom najmenej 2000 námorných míľ.