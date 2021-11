Na Šalamúnove ostrovy dorazili kvôli nepokojom austrálske mierové sily

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Honiara 26. novembra (TASR) - Austrálske mierové sily dorazili v noci piatok miestneho času do hlavného mesta Šalamúnových ostrovov Honiara, kde už tretí deň pokračujú násilné protesty proti vláde tamojšieho premiéra Manasseha Sogavareho. Oznámili to austrálski predstavitelia v Canberre, informovala agentúra AFP.Cieľom misie, na ktorej sa podieľa okolo 100 policajtov a vojakov, je obnoviť poriadok a vládu zákona a zabezpečiť kľúčovú infraštruktúru vrátane letiska a prístavov v tejto, uviedla austrálska ministerka vnútra Karen Andrewsová.povedala pre stanicu Sky News Andrewsová.Dodala, že situácia v danej oblasti je veľmi nestála.povedala. Na sociálnych sieťach sa objavili zábery horiacich budov, padajúcich striech domov a rabovania obchodov. Na uliciach sa hromadia trosky, odpadky či konáre stromov a šíri s hustý čierny dym. Zapálené boli údajne banky, školy, policajné stanice či podniky, ktoré vlastnia Číňania.Tisíce ľudí - niektorí so sekerami a nožmi - sa podľa novinára AFP v piatok hnali čínskou štvrťou mesta Honiara a jej obchodnými štvrťami v centre. V čínskej štvrti došlo v dôsledku požiaru vo veľkosklade k explózii. Vo štvrtok musela polícia proti demonštrantom použiť slzotvorný plyn a gumové projektily. Miestna polícia v piatok na rozohnanie davu výtržníkov, ktorí sa chceli dostať do súkromnej rezidencie premiéra Manasseha Sogavareho, použila slzotvorný plyn a varovné výstrely, uviedol spravodajca AFP, ktorý je na mieste.V piatok vyslala do oblasti 34 príslušníkov svojich mierových síl s cieľom zastaviť násilnosti i Papua-Nová Guinea.Tichomorské súostrovie Šalamúnove ostrovy s populáciou okolo 700.000 ľudí sužuje etnické a politické napätie už desaťročia. Posledná mierová misia Canberry tam prebiehala v rokoch 2003–2017.Najnovšie nepokoje podnietila frustrácia obyvateľov z ekonomickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu, ako aj dlhodobé spory medzi obyvateľmi najľudnatejšieho ostrova Malaita a centrálnou vládou sídliacou na ostrove Guadalcanal. Od roku 2019 sa nezhody ešte prehĺbili po tom, čo Sogavare rozhodol o prerušení diplomatických vzťahov s Taiwanom a zahraničnopolitickú orientáciu súostrovia orientoval smerom k Číne. Predstavitelia na ostrove Malaita tento krok kritizovali a kontakty s Taiwanom si zachovali, v dôsledku čoho dostávajú zahraničnú pomoc od Tchaj-peju i Washingtonu.