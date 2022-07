Na Šalamúnove ostrovy smeruje delegácia USA

Washington 26. júla (TASR) - Spojené štáty na budúci týždeň vyšlú na Šalamúnove ostrovy diplomatickú delegáciu na vysokej úrovni. Viesť ju bude námestníčka ministra zahraničných vecí Wendy Shermanová a jej súčasťou bude aj nová veľvyslankyňa USA v Austrálii Caroline Kennedyová, informovala v utorok tlačová agentúra AP.



Podľa vyhlásenia amerického rezortu diplomacie cieľom tejto návštevy bude uctenie si 80. výročia bitky o Guadalcanal. Účastníci delegácie sa tiež stretnú s tamojšími predstaviteľmi, pričom toto gesto má "zdôrazniť trvalé vzťahy" medzi oboma krajinami.



Otcovia Shermanovej i Kennedyovej (bývalý americký prezident John F. Kennedy) tam bojovali počas druhej svetovej vojny.



Návšteva prichádza po tom, ako USA a niekoľko tichomorských krajín vyjadrili hlboké znepokojenie nad bezpečnostným paktom, ktorý Šalamúnove ostrovy v apríli podpísali s Čínou a ktorý by mohol viesť k zvýšeniu vojenskej prítomnosti v tomto regióne.



Cesta zároveň poukáže na opätovné otvorenie veľvyslanectva Spojených štátov v hlavnom meste Honiara, čo je súčasťou jasnej stratégie USA brániť sa proti narastajúcemu vplyvu Číny. Spojené štáty mali predtým na Šalamúnových ostrovoch svoju ambasádu päť rokov; zatvorili ju v roku 1993.



Kennedyová (64) začala svoju diplomatickú misiu v Austrálii iba 22. júla, pričom zdôraznila, že pacifický región je kľúčový a "Spojené štáty by mali robiť viac". "Vraciame naše veľvyslanectvá, prichádzajú Mierové zbory (Peace Corps), prichádza Agentúra USA pre medzinárodný rozvoj (USAID)," vyhlásila.



Shermanová (73) počas diplomatickej cesty na Šalamúnove ostrovy, ktorá sa uskutoční 6.–8. augusta, vystúpi okrem iného s prejavom pri pamätníku bitky o Guadalcanal.



Išlo o sériu ozbrojených stretnutí počas druhej svetovej vojny, ktoré prebiehali od 7. augusta 1942 do 9. februára 1943 medzi vojskami Spojených štátov a cisárskeho Japonska. Guadalcanalské ťaženie je všeobecne považované za jeden z najdôležitejších momentov vojny v tichomorskej oblasti.