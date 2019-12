Na Samoe postihnutej epidémiou sa začalo očkovanie proti osýpkam

Sydney/Apia 5. decembra (TASR) - Na Samoe začali vo štvrtok očkovaciu kampaň od domu k domu, keďže vláda v ostrovnej tichomorskej krajine sa snaží zastaviť epidémiu osýpok, ktorá si od polovice októbra vyžiadala zatiaľ 62 ľudských životov. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Z dôvodu hladkého priebehu vakcinácie platí v krajine dvojdňové prerušenie verejných služieb a obchodného styku a uzatvorenie ciest. Súkromné vozidlá majú zákaz vstupu na cesty väčšinu dňa, uviedla rozhlasová stanica Radio New Zealand (RNZ).



Do štvrtka bolo nahlásených 4217 prípadov osýpok, oznámila samojská vláda na svojom účte na Facebooku. Samoa má pritom necelých 200.000 obyvateľov. Podľa starších, pondelkových správ podľahlo osýpkam aj 23 bábätiek vo veku do jedného roka a 25 detí medzi jedným a štvrtým rokom života.



Predstavitelia úradov požiadali nezaočkovaných obyvateľov, aby vyvesili pred svojimi domami červené vlajky, čo pomôže zdravotníkom v očkovacej kampani.



Do ostrovnej krajiny v Tichom oceáne pricestovalo okolo 70 profesionálnych zdravotníkov z amerického štátu Havaj, pričom s koordináciou vakcinácie pomáha aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Agentúra Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID), dodala samojská vláda.



Samojský premiér Tuilaepa Sailele Malielegaoi vyhlásil, že väčšinu dedín v odľahlých oblastiach navštívia už v prvý deň vakcinácie a v piatok sa budú sústreďovať na ľudnatejšie mestá a ich okolie.



Podľa RNZ epidémia osýpok v Tichomorí má pôvod na Novom Zélande, ale teraz už postihuje aj ďalšie krajiny, vrátane Fidži a kráľovstva Tonga.



Samou postihla epidémia najťažšie pre nízku mieru zaočkovania obyvateľstva, podľa Detského fondu OSN (UNICEF) je to len 28 až 40 percent.



Vplyvné sociálne médiá musia zasahovať proti antivakcinačným príspevkom, pretože tie na diaľku zhoršujú smrtiacu epidémiu osýpok na Samoe. Vo štvrtok to vyhlásil šéf UNICEF-u pre tichomorské ostrovy Sheldon Yett, ktorého citovala agentúra AFP.



Yett spresnil, že "neuveriteľne nezodpovedné" internetové príspevky v sociálnych médiách ako Twitter, Facebook a Instagram zhoršili výskyt osýpok na Samoe, pretože odrádzajú ľudí od zaočkovania.