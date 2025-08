Smrť matky obete streľby na FF UK: Podozrivým je bývalý policajt

Praha 6. augusta (TASR) - Na samovražde matky jednej z obetí streľby na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK) sa možno podieľala ďalšia osoba. Zistil to server iRozhlas.cz, podľa ktorého vyšetrovatelia pracujú s verziou, že podozrivým je bývalý policajt. V prípade, že by sa podozrenie potvrdilo, hrozí mu až 12-ročné väzenie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Juhomoravskí policajti na začiatku vyšetrovania uviedli, že nič nenasvedčuje tomu, že by sa na smrti ženy niekto iný podieľal. To sa však na základe neskorších zistení zmenilo a kriminalisti začali prípad vyšetrovať pre podozrenie z účasti na samovražde. Dozor nad prípadom si z dôvodu sprísnenej právnej kvalifikácie prevzalo Krajské štátne zastupiteľstvo v Brne.



„Preveruje sa podozrenie zo spáchania trestného činu konkrétnou osobou,“ potvrdil vedúci Krajského štátneho zastupiteľstva v Brne Jan Sladký. Polícia podľa servera v priebehu preverovania doložila, že žena po strate dcéry trpela duševnou poruchou. Za podiel na samovražde osoby s duševnou poruchou platí najprísnejší trest, a to päť až 12 rokov väzenia.



Web iRozhlas.cz zistil, že podozrivým je bývalý príslušník polície. Podľa servera iDNES.cz podozrivý ženu na miesto, kde si vzala život, odviezol. Jej telo sa našlo v apríli na dne priepasti Macocha na južnej Morave.



Matka zavraždenej študentky opakovane kritizovala políciu za zásah na FF UK v decembri 2023, kde útočník zastrelil 13 ľudí, ďalších 25 zranil a jedna osoba zomrela v nemocnici, pretože podľa nej policajti mohli tragédii zabrániť. Kritizovala tiež ministra vnútra Víta Rakušana a policajnému zboru vyčítala, ako sa k možným pochybeniam postavil.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)