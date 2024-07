Na sankčný zoznam pripísalo Rusko pätnástich Britov

Moskva 23. júla (TASR) - Rusko pridalo v utorok na svoj sankčný zoznam ďalších 15 britských občanov. Zakázalo im vstup do krajiny pre ich údajné protiruské vyhlásenia týkajúce sa vojny na Ukrajine či za úlohu, ktorú zohrali pri výcviku či vyzbrojovaní ukrajinských vojakov, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Aktualizovaný zoznam zverejnilo ruské ministerstvo zahraničných vecí na svojej webstránke. "V reakcii na agresívne kroky Londýna bolo prijaté rozhodnutie o ďalšom rozšírení ruského zoznamu osôb so zákazom vstupu (do krajiny)," zdôvodnilo.



Zmienených 15 osôb označil rezort diplomacie za predstaviteľov britského obranného priemyslu či expertov alebo publicistov zastávajúcich v médiách tzv. protiruské postoje.