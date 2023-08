Na sankčný zoznam USA pribudli mená ruských bankárov blízkych Kremľu

Washington/Londýn 11. augusta (TASR) - Americké ministerstvo financií uvalilo sankcie na ruských podnikateľov Piotra Avena, Michaila Fridmana, Germana Chana a Alexeja Kuzmičeva, informovala v piatok britská stanica BBC.



Ich mená sa objavili v aktualizovanom zozname subjektov, na ktoré sú uvalené americké sankcie a ktorý zverejnil Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC).



Fridman a Aven sú zakladateľmi a akcionármi ruskej banky Aľfa-Bank. Po vypuknutí vojny na Ukrajine odišli z Ruska, no napriek tomu na nich EÚ a Spojené kráľovstvo uvalili sankcie. EÚ a USA zaviedli sankcie aj proti samotnej banke.



Britská vláda označuje Fridmana a Avena za prokremeľských oligarchov s tesnými väzbami na ruského prezidenta Vladimira Putina. Oni tieto obvinenia popierajú a napádajú ich aj súdnou cestou.



Americké sankcie boli uvalené aj na ďalšieho akcionára skupiny Aľfa-Grupp, Alexeja Kuzmičeva.



Ministerstvo financií USA okrem toho zaradilo na sankčný zoznam aj Germana Chana - Fridmanovho obchodného partnera a spolumajiteľa investičnej skupiny LetterOne Holdings (L1).



Agentúra Bloomberg vlani informovala, že Chan sa vrátil do Ruska z Británie, kde žil takmer 10 rokov, a to kvôli sankciám.



Americké ministerstvo financií zároveň upozornilo, že jeho sankcie sa na skupinu LetterOne Holdings nevzťahujú.



V tlačovej správe sa uvádza, že americké sankcie boli uvalené aj na Ruskú komoru priemyselníkov a podnikateľov (RSPP).