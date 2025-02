GRÉCKO V POHOTOVOSTI: Na Santorini majú zemetrasenia každých pár minút

Atény 5. februára (TASR) - Grécke úrady v stredu aktualizovali plány pre prípad, že by stovky otrasov, ktoré na ostrove Santorini evidujú už niekoľko dní, boli predzvesťou väčšieho zemetrasenia. Ako informovala agentúra AP, v blízkosti ostrova sa nachádza plavidlo pobrežnej stráže a vojenské výsadkové plavidlo pre prípad, že by bola potrebná urgentná evakuácia, píše TASR.



V Aténach sa v stredu konalo stretnutie predstaviteľov bezpečnostných zložiek s vedcami a členmi vlády. Jeho konanie minister civilnej ochrany Vasilis Kikilias zdôvodnil potrebou vypracovať scenáre pre pozitívny i negatívny vývoj situácie.



Ministerstvo pre digitalizáciu informovalo, že na Santorini bola prevezená mobilná jednotka pre satelitnú komunikáciu. Poskytovatelia telekomunikačných služieb zasa poslali na Santorini a neďaleké ostrovy Anafi, Amorgos a Ios generátory a mobilné telekomunikačné jednotky.



Vytvorená bola aj digitálna platforma mysafetyplan.gov.gr s mapami, na ktorých sú vyznačené oblasti určené ako bezpečné miesta zhromažďovania v prípade prírodnej katastrofy.



Grécko leží v seizmicky aktívnej oblasti a zemetrasenia sú tam časté. Je však mimoriadne zriedkavé, aby niektorá časť krajiny zažila taký intenzívny nápor v podobe častých zemetrasení.



AP pripomenula, že predpovedať zemetrasenia nie je možné a odborníci nedokážu s konečnou platnosťou určiť, či seizmická aktivita medzi ostrovmi Santorini a Amorgos je predzvesťou väčšieho zemetrasenia, alebo len súčasťou týždňov či mesiacov malých alebo stredne silných zemetrasení.



Úrady nateraz uviedli, že monitory zaznamenali zvýšenú sopečnú aktivitu v zatopenej kaldere na Santorini, ktorá vznikla pri mohutnom sopečnom výbuchu pred asi 3500 rokmi. Vedci však tvrdia, že to so zemetraseniami nesúvisí. Domnievajú sa, že seizmická aktivita severovýchodne od ostrova pravdepodobne nevyvolá aktivitu žiadnej z dvoch sopiek v oblasti.



Úrady v oblasti výskytu zemetrasení medzičasom zakázali vstup do viacerých pobrežných oblastí a nariadili na niekoľkých ostrovoch na týždeň zatvoriť školy. Na Santorini boli zakázané verejné podujatia a úrady obmedzili prístup do oblastí na vrcholoch útesov, ktoré pritom patria medzi najväčšie turistické atrakcie.



Santorini od minulého víkendu opustili tisíce miestnych obyvateľov i návštevníkov, ktorých vystrašila séria zemetrasení s magnitúdou 3 až 5 v oblasti. Lodné a letecké spoločnosti pridali do svojich prepravných poriadkov ďalšie spojenia, aby vyhoveli zvýšenému záujmu cestujúcich. Trajektovú dopravu však v stredu prekazilo nepriaznivé počasie.











2 pel bub