Na Santorini zaznamenali 21.500 otrasov. Sú ohrozené letné dovolenky?

Muž sa prechádza na prázdnej ulici na zemetrasením postihnutom gréckom ostrove Santorini. Foto: TASR/AP

Atény 20. februára (TASR) - V blízkosti gréckeho ostrova Santorini v Egejskom mori za posledné tri týždne zaznamenali približne 21.500 zemetrasení, vyhlásili vo štvrtok seizmológovia z Aténskej univerzity pre národnú televíziu ERT. Vláda aj podnikatelia sa obávajú dopadu na cestovný ruch v letných mesiacoch, píše TASR podľa správy agentúry DPA.Na Santorini a okolitých ostrovoch Ios, Amorgos a Anafi grécke úrady minulý týždeň pre zemetrasenia vyhlásili núdzový stav. Zo Santorini, na ktorom žije obvykle okolo 15.500 ľudí, odišlo vyše 11.000 obyvateľov a sezónnych pracovníkov.Vzhľadom na to, že sa sila zemetrasení výrazne znížila, dúfajú vedci v postupné zmiernenie otrasov.povedal šéf gréckej organizácie na ochranu pred zemetraseniami OASP.Seizmológovia sa domnievajú, že príčinou otrasov je prúdenie tekutej magmy v podzemí. Zatiaľ nevedia potvrdiť ani vylúčiť, či ide o predzvesť silnejšieho zemetrasenia.Podľa gréckych orgánov existuje štvorpercentná pravdepodobnosť, že v prípade zemetrasenia s magnitúdou šesť a viac by sa na Santorini mohlo zrútiť až 300 budov, píše DPA. Ostrov leží na vrchole tzv. spiacej sopky, no seizmológovia zatiaľ nezaznamenali žiadne náznaky prípadnej erupcie.Grécko sa obáva vplyvu zemetrasení na nastávajúcu dovolenkovú sezónu, ktorá sa v regióne začína v apríli. Hotelieri a ďalší pracovníci v oblasti služieb potvrdili stagnáciu rezervácií na ostrove. Podľa gréckej ministerky cestovného ruchu Olgy Kefalogianniovej tohtoročná turistická sezóna nebude taká úspešná ako v predošlých rokoch.