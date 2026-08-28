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Piatok 28. august 2026
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Na Sardínii evakuovali vyše 100 ľudí pre lesný požiar

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

V Taliansku v piatok vrcholí šiesta vlna extrémnych horúčav tejto sezóny, ktoré by mali počas víkendu na väčšine územia poľaviť.

Autor TASR
Cagliari 28. augusta (TASR) - Viac než 100 ľudí pre lesný požiar evakuovali v piatok na talianskom turistickom ostrove Sardínia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA.

Požiar vypukol popoludní na východe ostrova a plamene začali ohrozovať okraj mesta Arzana v provincii Nuoro. Starosta Angelo Stochino nariadil evakuáciu viac než 100 ľudí vrátane 60 obyvateľov zariadenia pre osoby s duševným ochorením. „Situácia je dramatická,“ povedal pre agentúru ANSA. Na mieste podľa jeho slov zasahujú tri hasičské lietadlá Canadair a päť vrtuľníkov.

V Taliansku v piatok vrcholí šiesta vlna extrémnych horúčav tejto sezóny, ktoré by mali počas víkendu na väčšine územia poľaviť. Výnimkou zostanú Sicília a Kalábria.
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