Na Schumanovu deklaráciu z roku 1950 odkazuje Deň Európy
Deň Európy sa stal jedným zo symbolov Únie, akými sú vlajka EÚ, jej hymna či motto,
Autor TASR
Brusel/Bratislava 9. mája (TASR) - Za Deň Európy bol 9. máj vyhlásený v roku 1985 na vrcholnej schôdzke predstaviteľov Európskej únie (EÚ) v Miláne. Prvýkrát sa oficiálne oslavoval pred 40 rokmi v roku 1986. Tohto roku uplynie aj 40 rokov odvtedy, čo 29. mája 1986 prvýkrát oficiálne vyvesili vlajku EÚ pred sídlom Európskeho spoločenstva v Bruseli. V januári 2026 prešlo 40 rokov tiež od vstupu Portugalska a Španielska do EÚ.
Dátum Dňa Európy - 9. máj - odkazuje na Schumanovu deklaráciu, ktorá odštartovala modernú európsku integráciu a viedla k vytvoreniu EÚ. Deň Európy sa stal jedným zo symbolov Únie, akými sú vlajka EÚ, jej hymna či motto, ktoré znie „Zjednotení v rozmanitosti.“
Základy európskej integrácie položil 9. mája 1950 francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman, keď v Paríži v prejave navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Pri jeho koncipovaní mu význame pomohol poradca a priateľ Jean Monnet.
Schuman v prejave navrhol preniesť francúzsko-nemeckú produkciu uhlia a ocele pod jeden najvyšší orgán, ktorý by bol otvorený aj pre ďalšie európske krajiny. Ich spolupráca mala prebiehať tak, aby sa medzi európskymi krajinami vytvorili spoločné záujmy, ktoré by postupne viedli k politickej integrácii, základnému predpokladu upokojenia vzájomných vzťahov po druhej svetovej vojne.
„Európa sa nevybuduje naraz alebo podľa nejakého jednoduchého plánu. Vybuduje sa na základe konkrétnych dosiahnutých úspechov, ktoré najskôr vytvoria pocit vzájomnej solidarity. Spojenie európskych národov vyžaduje elimináciu dlhotrvajúceho nepriateľstva Francúzska a Nemecka,“ uviedol Schuman v prejave, známom ako Schumanova deklarácia, ktorá sa považuje za „rodný list“ EÚ.
Na jeho deklaráciu kladne zareagovalo šesť krajín - Francúzsko, Nemecká spolková republika, Taliansko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko, ktoré 18. apríla 1951 podpísali Parížsku dohodu. Do platnosti vstúpila 23. júla 1952, pričom vzniklo Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO).
Schumanovo úsilie o spoluprácu európskych krajín neochablo a sústredil sa na tvorbu orgánov a inštitúcií budúcej spoločnej Európy. V roku 1955 sa stal predsedom Európskeho spoločenstva a v rokoch 1958 - 1960 bol prvým predsedom Európskeho parlamentného zhromaždenia so sídlom v Štrasburgu. Pri odchode z úradu mu parlament pridelil titul „otec Európy“.
Spolupráca medzi európskymi krajinami sa výrazne prehĺbila 23. mája 1957, keď v Ríme predstavitelia Belgicka, Francúzska, Holandska, Luxemburska, Nemeckej spolkovej republiky a Talianska podpísali zmluvy, na základe ktorých vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo atómovej energie. V roku 1973 sa k zakladajúcim členom sa pripojili Dánsko, Írsko a Veľká Británia. O osem rokov neskôr Grécko, v roku 1986 Portugalsko a Španielsko. V roku 1990 aj dnes už bývalá Nemecká demokratická republika (NDR).
V novembri 1993 vstúpila do platnosti Maastrichtská zmluva (podpísaná 7. februára 1992), ktorá európsku integráciu posunula do podoby EÚ. V roku 1995 sa členmi Únie stali Fínsko, Švédsko a Rakúsko, v roku 2004 Cyprus, Česko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Malta a Slovinsko. Začiatkom roku 2007 sa Únia rozrástla o Bulharsko a Rumunsko a 1. júla 2013 o Chorvátsko.
Vstupom do EÚ sa krajiny zaviazali rešpektovať jej mierové ciele, sociálny pokrok, ekonomický rozvoj a solidaritu, ako sa to uvádza v Schumanovej deklarácii o naplnení dávneho sna - zjednotenia európskeho kontinentu.
Obyvatelia Spojeného kráľovstva v referende z 23. júna 2016 o vystúpení z EÚ rozhodli o tzv. brexite. Po viacročných rokovaniach sa rozhodnutie občanov Spojeného kráľovstva o vystúpení z EÚ naplnilo 31. januára 2020.
Deň Európy je štátnym sviatkom, resp. dňom pracovného voľna pre zamestnancov inštitúcií EÚ. V roku 2019 bol vyhlásený za štátny sviatok v Luxembursku. V Chorvátsku či v Litve je Deň Európy pamätným dňom. Na Slovensku je 9. máj významným dňom, ale nie je štátnym sviatkom ani dňom pracovného pokoja. Vo väčšine členských štátov EÚ sa tento deň oslavuje kultúrnymi a informačnými podujatiami, ale bez prerušenia bežného pracovného režimu.
Zdroje: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/europe-day_en; https://www.consilium.europa.eu/sk/schuman-declaration/
