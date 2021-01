Na severe Číny sa objavilo nové ohnisko nákazy koronavírusom

Peking 7. januára (TASR) – Prudký nárast prípadov nákazy novým druhom koronavírusu zaznamenali v ostatnom čase v provincii Che-pej na severe Číny, ktorá obklopuje hlavné mesto Peking. Za uplynulých päť dní tam pribudlo 234 infikovaných, pričom 90 ľudí museli hospitalizovať a 144 má asymptomatický priebeh infekcie, informovala vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na miestnu zdravotnícku komisiu.



Situáciu označila komisia za vážnu, pretože sa očakáva jej ďalšie zhoršenie. Najvážnejšia je v hlavnom meste provincie Š'-ťia-čuang, ležiacom okolo 300 kilometrov severovýchodne od Pekingu. Dopravné spojenie s ním bolo preto prerušené. Hlavnú železničnú stanicu zatvorili, nepremávajú ani autobusy a 80 percent letov bolo zrušených. Vodiči môžu do mesta vstúpiť alebo z neho odísť iba s osobitným povolením.



Jedenásť miliónov obyvateľov Š'-ťia-čuangu čaká hromadné testovanie. Niektoré oblasti mesta hermeticky uzavreli. Vyučovanie v materských, základných a stredných školách bolo pozastavené, do mesta bol vyslaný ďalší zdravotnícky personál. Troch predstaviteľov samosprávy podľa agentúry Sinchua napomenuli za zanedbanie povinností v oblasti prevencie pandémie.



Zasiahnuté sú aj mestá Sing-tchaj a Nan-kung, kde budú tiež testovať státisíce obyvateľov. Okres Kao-čcheng je v úplnej karanténe. Hlavné mesto Peking a susedné provincie prijali ochranné opatrenia. Podľa médií polícia na hraniciach s provinciou Šan-si vracia späť motoristov prichádzajúcich z provincie Che-pej.



Nové prípady nákazy, ktorých zdroj sa zatiaľ nepodarilo určiť, vyvolávajú obavy v súvislosti s očakávaným masovým cestovaním pred oslavami čínskeho nového roka pripadajúceho na 12. februára. Pred týmto sviatkom sa dáva každý rok do pohybu niekoľko stoviek miliónov ľudí. Úrady vyzvali migrujúcich pracovníkov a vládnych zamestnancov, aby tentoraz domov necestovali.



Prvé prípady nákazy vírusom SARS-CoV-2, ktorým sa doteraz infikovalo vyše 87 miliónov ľudí na celom svete a takmer dva milióny infekcii podľahli, boli oficiálne hlásené koncom roka 2019 v čínskom meste Wu-chan. Pomocou tvrdých opatrení sa Číne postupne podarilo dostať pandémiu pod kontrolu.