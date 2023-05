Na severe Európy sa začínajú veľké letecké manévre Arctic Challenge

Helsinki 29. mája (TASR) - Za účasti približne 150 stíhacích lietadiel zo západných krajín vrátane USA, Británia a Francúzska sa sa v pondelok vo Fínsku, Švédsku a Nórsku začalo rozsiahle vojenské letecké cvičenie Arctic Challenge, informovala agentúra AFP.



Manévre Arctic Challenge, do ktorých sa zapojí 14 krajín, potrvajú takmer dva týždne a budú prebiehať najmä nad oblasťami na severe Švédska, povedal pre agentúru AFP plukovník Henrik Elo z fínskych vzdušných síl. Spresnil, že náročnosť úloh cvičenia sa bude deň za dňom zvyšovať.



Na cvičení Arctic Challenge, ktoré severské krajiny organizujú dvakrát ročne od roku 2013, sa zúčastňuje 14 krajín - 12 členov aliancie NATO, ako aj Švédsko, ktoré je v procese vstupu do aliancie, a Švajčiarsko.



V rámci cvičenia, ktoré sa má skončiť 9. júna, sa do pripravených aktivít zapoja americké lietadlá F-35, francúzske Rafale a Mirage, dánske a holandské F-16, fínske a švajčiarske F-18 a švédske gripeny.



Súčasťou manévrov budú aj prelety lietadiel vzdušného výstražného a riadiaceho systému NATO (AWACS), ktoré môžu monitorovať oblasť veľkú takmer ako Poľsko.



"Ide o najväčšie z doteraz organizovaných cvičení," konštatoval Elo.



Lietadlá, ktoré sa zapoja do manévrov, budú umiestnené v severnom Nórsku, Švédsku a Fínsku, ako aj na fínskej vojenskej základni Pirkkala-Tampere.



Cvičenie sa začne simuláciou obranných operácií na ochranu vzdušného priestoru pred útočníkmi, pričom neskôr sa predstavia aj ofenzívne prvky, ako napríklad útoky vzduch-zem.



Letecké manévre sa konajú súčasne s tohtotýždňovým stretnutím ministrov zahraničných vecí NATO v Osle, ako aj s návštevou šéfa americkej diplomacie Antonyho Blinkena vo Fínsku, ktorá sa uskutoční vo štvrtok a piatok.