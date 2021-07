Na severe Francúzska obmedzili predaj pohonných látok do kanistrov

Lille 23. júla (TASR) – Mestá pozdĺž severného pobrežia Francúzska vo štvrtok obmedzili predaj pohonných hmôt na 10 litrov na zákazníka s cieľom zabrániť takto nelegálnu migráciu cez Lamanšský prieliv, informovali miestne denníky.



"Nákup alebo predaj viac ako desiatich litrov paliva - benzínu alebo nafty - v prepravných obaloch je zakázaný," uvádza sa v úradnom vyhlásení, z ktorého citoval denník La Voix du Nord.



Miestna prefektúra vysvetlila, že toto opatrenie je nevyhnutné vzhľadom na "rastúcu prítomnosť" migrantov, ktorí sa snažia nelegálne preplaviť z Francúzska do Británie.



Vo výnose sa uvádza, že prívesné motory na benzín sú "jedným z hlavných spôsobov", ako uskutočniť túto nebezpečnú plavbu.



Toto opatrenie bude platiť dva mesiace. V prípade jeho nerešpektovania hrozí pokuta 135 eur, ktorá pri recidíve môže stúpnuť na 3700 eur.



Aj britské ministerstvo vnútra označilo súčasné počty migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať do Spojeného kráľovstva, za "úplne neprijateľné".



S príchodom leta Briti v spolupráci s francúzskymi úradmi "zdvojnásobili" úsilie zamerané na zastavenie nelegálnej migrácie - zvýšili počet hliadok a zintenzívnili vzájomnú výmenu informácií.



Počas prvého polroka roku 2021 sa do Británie priplavilo na malých člnoch už takmer 6000 migrantov. Vlani prekonalo Lamanšský prieliv celkovo 8417 migrantov, čo bol štvornásobný nárast oproti roku 2019, vyplýva z analýzy agentúry PA Media zverejnenej začiatkom júla.