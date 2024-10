Na severe Gazy pozastavili očkovanie proti detskej obrne kvôli bojom

Berlín 23. októbra (TASR) - Na severe Pásma Gazy odložili záverečnú fázu očkovania proti detskej obrne z dôvodu pretrvávajúceho izraelského bombardovania, masového vysídľovania obyvateľstva aj nedostatočného prístupu do niektorých oblastí. Oznámila to v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



V tejto záverečnej fáze očkovania, ktorá sa mala začať v stredu, mali druhú dávku vakcíny podať 119.000 deťom na severe palestínskej enklávy vyše roka obliehanej Izraelom.



"Aktuálne podmienky vrátane pretrvávajúcich útokov na civilnú infraštruktúru naďalej ohrozujú bezpečnosť a pohyb ľudí v severnej časti Gazy, čo rodinám znemožňuje bezpečne priviesť svoje deti na očkovanie a zdravotníckym pracovníkom zase vykonávať svoju prácu," uviedla WHO a znova apelovala na dosiahnutie prímeria.



Prvé kolo vakcinačnej kampane sa v Gaze začalo 1. septembra. OSN nedávno informovala, že zdravotníkom sa počas neho podarilo zaočkovať 90 percent detí mladších ako desať rokov. Očkovanie sa vtedy uskutočnilo v troch fázach - v strednej, severnej a južnej časti Gazy - počas dvoch týždňov.



Úrady k vakcinácii podnietil prípad detskej obrny, ktorý začiatkom augusta potvrdili v strednej časti Pásma Gazy u desaťmesačného nezaočkovaného chlapca ako vôbec prvý v tejto enkláve po zhruba štvrťstoročí. Zmienený chlapec ochrnul na jednu nohu.



Oneskorené podanie druhej dávky vakcíny deťom by podľa WHO mohlo ohroziť úsilie úradov zabrániť šíreniu tejto infekčnej choroby, ako v Gaze, tak aj v susedných krajinách.