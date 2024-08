Na severe Iránu prebiehajú vojenské cvičenia

Teherán 13. augusta (TASR) - Na severe Iránu aktuálne prebiehajú vojenské cvičenia. Deje sa tak v čase, keď sa na Blízkom východe očakáva odveta za zabitie lídra palestínskeho militantného hnutia Hamas. V utorok o tom informovala iránska agentúra Mehr, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



Cvičenie prebieha v provincii Gílán na pobreží Kaspického mora. Jeho účelom je posilniť obrannú pripravenosť námorných síl.



V utorok iránska agentúra IRNA informovala, že vojenské cvičenia prebiehajú aj na západe krajiny. Zúčastňujú sa na nich príslušníci iránskych elitných Revolučných gárd.



Cvičenia sa konajú v čase, keď Irán pohrozil Izraelu odvetou za zabitie lídra palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíla Haníju, ku ktorému došlo 31. júla v iránskej metropole Teherán.



Irán a Hamas zo smrti Haníju obviňujú Izrael. Ten sa k zodpovednosti za atentát neprihlásil, no ani ju nepoprel, čo ešte viac posilňuje obavy z toho, že vojna medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy môže prerásť do širšieho vojenského konfliktu.



Hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby v pondelok uviedol, že Irán by mohol podniknúť "významné" útoky na Izrael už tento týždeň.