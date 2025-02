Na severe Japonska zúri lesný požiar, stovky ľudí evakuovali

Tokio 27. februára (TASR) - Lesný požiar na severe Japonska zničil viac ako 80 budov a vynútil si evakuáciu stoviek miestnych obyvateľov. Na jeho uhasenie boli nasadené vojenské vrtuľníky, oznámili vo štvrtok japonské úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Letecké zábery televízie NHK zobrazili požiar, ktorý v zalesnených oblastiach mesta Ofunato v prefektúre Iwate úplne zničil niektoré domy. Miestna samospráva tvrdí, že pre požiar bolo evakuovaných takmer 600 obyvateľov. Orgány zatiaľ nezaznamenali žiadne zranenia.



Predstavitelia mesta uviedli, že do štvrtka rána požiar zničil najmenej 84 budov. Starosta mesta Ofunato v stredu večer označil požiar za rozsiahly a uviedol, že zhorelo približne 600 hektárov pôdy. Príčina požiaru je podľa neho zatiaľ neznáma.



V Japonsku bolo v roku 2023 približne 1300 lesných požiarov, a to v období od februára do marca, keď je podľa AFP suchší vzduch a silnejší vietor.



Aj v prípade súčasného požiaru sa plamene rozšírili vďaka silnému vetru, povedal starosta mesta Ofunato.