Na severe Kanady vyzvali úrady ľudí na evakuáciu pre lesné požiare

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Kanada v súčasnosti zaznamenáva druhú najhoršiu sezónu požiarov v nedávnej histórii, pričom dosiaľ vyhorelo 8,3 milióna hektárov lesa.

Autor TASR
Ottawa 3. septembra (TASR) - Kanadské úrady v utorok vyzvali na evakuáciu viac než 1000 obyvateľov rozsiahleho severu Kanady, kde zúria lesné požiare. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Kanada v súčasnosti zaznamenáva druhú najhoršiu sezónu požiarov v nedávnej histórii, pričom dosiaľ vyhorelo 8,3 milióna hektárov lesa. Súčasné požiare ohrozujú aj mestá Fort Providence a Whati v Severozápadných teritóriách. Úrady po prvý raz v roku vyzvali na evakuáciu v tejto rozsiahlej oblasti, kde niektoré pevninské územia a veľké ostrovy ležia za polárnym kruhom.

Sezóny požiarov sú od roku 2022 dlhšie ako obvykle, povedal pracovník pre prevenciu a zmierňovanie lesných požiarov Mike Westwick. Skonštatoval, že pre ľudí je to stresujúce, keďže sa musia presúvať preč zo svojich domovov.

Od jari tohto roka zaznamenali v Kanade tisícky lesných požiarov. V súčasnosti je ich aktívnych viac ako 650 a viac ako 100 je nekontrolovaných, vyplýva z oficiálnych údajov zverejnených v utorok.

Kanadu podľa AFP čoraz častejšie zasahujú extrémne prejavy počasia. Vedci pozorujú, že severné oblasti sa otepľujú rýchlejšie než iné časti sveta. Najhorším rokom v súvislosti s lesnými požiarmi bol pre Kanadu dosiaľ rok 2023, keď požiare zachvátili takmer 18 miliónov hektárov v celej krajine.
