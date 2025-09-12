Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. september 2025Meniny má Mária
< sekcia Zahraničie

VYKOĽAJENIE VLAKU: Jeden vozeň skončil v priekope, hlásia zranenie

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Príčinu nehody vyšetrujú príslušné orgány.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 12. septembra (TASR) - Jeden cestujúci sa ľahšie zranil v piatok ráno pri vykoľajení niekoľkých vozňov motorového osobného vlaku smerujúceho zo severomaďarského Vacova do Balážskych Ďarmôt. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa webovej stránky štátnej železničnej spoločnosti MÁV pri stanici Magyarkút sa z doposiaľ neznámych príčin o 07.38 h vykoľajilo niekoľko vozňov motorového vlaku, jeden z nich sa dostal do priekopy.

Príčinu nehody vyšetrujú príslušné orgány.


(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

MAJERSKÝ: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska

Fico: Do konca roka predstavíme ďalšie opatrenia proti daňovým únikom

PRELOMOVÝ OBJAV: Hornina z Marsu môže obsahovať stopy po živote