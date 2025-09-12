< sekcia Zahraničie
VYKOĽAJENIE VLAKU: Jeden vozeň skončil v priekope, hlásia zranenie
Príčinu nehody vyšetrujú príslušné orgány.
Autor TASR
Budapešť 12. septembra (TASR) - Jeden cestujúci sa ľahšie zranil v piatok ráno pri vykoľajení niekoľkých vozňov motorového osobného vlaku smerujúceho zo severomaďarského Vacova do Balážskych Ďarmôt. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa webovej stránky štátnej železničnej spoločnosti MÁV pri stanici Magyarkút sa z doposiaľ neznámych príčin o 07.38 h vykoľajilo niekoľko vozňov motorového vlaku, jeden z nich sa dostal do priekopy.
Príčinu nehody vyšetrujú príslušné orgány.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
